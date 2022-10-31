МВД хочет существенно расширить запретную зону на восточной границе Эстонии

По словам руководителя отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янека Мягги, необходимость расширения пограничной полосы возникла, когда началось строительство пограничной инфраструктуры на восточной границе.

„Мы поняли, что действующая регуляция больше не позволяет хорошо охранять эту границу, на десяти метрах невозможно разместить всю пограничную инфраструктуру, патрулировать, создать там нормальные наблюдательные позиции“, – пояснил ERR Мягги.

При помощи изменения пограничной полосы будет выровнена вся приграничная, извилистая сейчас из-за природных условий зона, и в дальнейшем людям будет проще понять, где запрещено находиться.

„С нашей точки зрения, важно то, чтобы линия была прямая, так как при зигзагах и изгибах требуется намного больше техники. Кроме того, зона будет четко отмечена, и люди будут понимать, что рядом находится государственная граница и дальше идти нельзя“, – добавил Мягги.

