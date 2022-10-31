Департамент предостерегает от польского торговца, который заманивает потребителей в ловушку

„Stander Sp z.o.o. использует колл-центр на эстонском языке и продает потребителям различные витамины, но не предоставляет потребителям необходимую преддоговорную информацию и не подтверждает договор с потребителем в письменной форме после телефонного разговора. Напоминаем, что договоренности, заключенные по телефону, должны быть оформлены в письменной форме“, — поясняет Хелдин Мальмет, эксперт Консультативного центра ЕС по защите прав потребителей TTJA.

„Осенью прошлого года мне пришло смс-напоминание о неоплаченном счете. Я немедленно связался с продавцом по телефону и сообщил им, что я не заказывал и не получал никакой посылки. Хотя торговец заверил меня, что напоминаний больше не будет, в последующие месяцы я продолжал получать письма о неоплаченных счетах, при этом торговец отмечает, что мое требование будет направлено в инкассо на взыскание долга, если счет не будет оплачен“.

„В феврале этого года мне позвонили на эстонском языке из компании, торгующей пищевыми добавками и витаминами. Я принял заказ, и когда посылка прибыла, я перевел 4,95 на указанный банковский счет. В посылке я нашел счет-фактуру и на нем адрес электронной почты, куда я написал, что хотел бы отменить все дальнейшие отправки. В мае я получил сообщение из почтовой конторы, что на мое имя пришла посылка. На почте я вернул посылку продавцу в нераспечатанном виде. Потом я получил еще 5 сообщений о посылках, с которыми поступил точно так же. В августе я получил СМС, в котором продавец сообщил мне, что у меня есть неоплаченный счет на сумму 34,95 евро + плата за напоминание 5 евро. В случае если я не оплачу счет – мне угрожают взысканием долга. В сентябре было получено письмо на бумажном носителе, в котором к иску добавлен сбор в размере 25 евро“.