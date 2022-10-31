Департамент предостерегает от польского торговца, который заманивает потребителей в ловушку(2)
В Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) поступило 34 обращения в отношении зарегистрированного в Польше торговца Stander Sp z.o.o, который в основном занимается продажей товаров по телефону. Ряд потребителей получили уведомление о почтовом отправлении, хотя ничего не заказывали, а при обращении к торговцу потребителям угрожают взысканием задолженности.
„Stander Sp z.o.o. использует колл-центр на эстонском языке и продает потребителям различные витамины, но не предоставляет потребителям необходимую преддоговорную информацию и не подтверждает договор с потребителем в письменной форме после телефонного разговора. Напоминаем, что договоренности, заключенные по телефону, должны быть оформлены в письменной форме“, — поясняет Хелдин Мальмет, эксперт Консультативного центра ЕС по защите прав потребителей TTJA.
„Осенью прошлого года мне пришло смс-напоминание о неоплаченном счете. Я немедленно связался с продавцом по телефону и сообщил им, что я не заказывал и не получал никакой посылки. Хотя торговец заверил меня, что напоминаний больше не будет, в последующие месяцы я продолжал получать письма о неоплаченных счетах, при этом торговец отмечает, что мое требование будет направлено в инкассо на взыскание долга, если счет не будет оплачен“.
„В феврале этого года мне позвонили на эстонском языке из компании, торгующей пищевыми добавками и витаминами. Я принял заказ, и когда посылка прибыла, я перевел 4,95 на указанный банковский счет. В посылке я нашел счет-фактуру и на нем адрес электронной почты, куда я написал, что хотел бы отменить все дальнейшие отправки. В мае я получил сообщение из почтовой конторы, что на мое имя пришла посылка. На почте я вернул посылку продавцу в нераспечатанном виде. Потом я получил еще 5 сообщений о посылках, с которыми поступил точно так же. В августе я получил СМС, в котором продавец сообщил мне, что у меня есть неоплаченный счет на сумму 34,95 евро + плата за напоминание 5 евро. В случае если я не оплачу счет – мне угрожают взысканием долга. В сентябре было получено письмо на бумажном носителе, в котором к иску добавлен сбор в размере 25 евро“.
Это лишь несколько примеров обращений потребителей, которые находятся в затруднении в связи с зарегистрированным в Польше торговцем Stander Sp z.o.o. Как правило, потребители соглашаются на пробную покупку по телефону и, ничего не подозревая, неожиданно попадают в удачно расставленную продавцом договорную ловушку.
Мальмет добавляет, что даже если потребитель и продавец достигли соглашения по телефону и подтвердили свое согласие в письменной форме, потребитель имеет право передумать в течение 14 дней, отказаться от договора и вернуть товар продавцу. Однако право отказа не может быть использовано для определенных видов товаров, таких как скоропортящиеся продукты или товары, поставляемые в закрытой упаковке, упаковка которых была вскрыта и не может быть возвращена по санитарным или гигиеническим причинам.
Некоторые потребители оказались в ситуации, когда после пробного заказа по телефону они начинают получать счета от инкассо. „Необоснованные требования о взыскании долга оплате не подлежат. Если инкассо отправляет беспричинные счета, потребитель должен направить торговцу письменную жалобу, в которой он ссылается на отсутствие письменного соглашения и делает запрос об аннулировании счетов и прекращении отправки товаров. Также стоит письменно обратиться в инкассо-фирму, которая отправила уведомление о долге, потому что инкассо также должна быть в состоянии доказать, что потребитель согласился с заключенным по телефону договором и подтвердил это в письменной форме“, — добавляет Мальмет. Если претензии от инкассо продолжают поступать, потребитель вправе обратиться за помощью в Комиссию по потребительским спорам.
10 советов TTJA, о которых следует помнить, получая предложения по телефону:
Договоренность, заключенная по телефону, должна быть подтверждена письменно!
Перед заключением договора торговец должен проинформировать вас о содержании договора, т.е. кто продавец, его контактные данные, куда обращаться для разрешения жалоб, какая договорная стоимость заказанного товара, какое количество посылок и когда будет отправлено!
За предложением, сделанным по телефону на эстонском языке, может стоять и иностранный торговец!
В случае споров, связанных с торговцами, зарегистрированными в Европейском Союзе, можно получить помощь в Консультативном центре ЕС по защите прав потребителей TTJA, в спорах с торговцами, зарегистрированными за пределами Европейского Союза, TTJA помочь не может!
Вы имеете право отказаться от договора, заключенного по телефону и подтвержденного в письменной форме, в течение 14 дней. Если торговец не уведомил о праве на возврат, период права на возврат продлевается!
При оформлении постоянного заказа право на возврат истекает в течение 14 дней после получения первой посылки!
Если вы согласились с заказом, но посылка не была отправлена в обещанный срок, вы должны письменно уведомить об этом продавца!
Вам не нужно платить за товары, которые не были получены или заказаны, но необходимо ответить на исковые платежные требования продавца или инкассо и обязательно сообщить о ситуации!
Если продавец не доставляет вам товар к согласованному сроку или настаивает на принятии просроченной по времени посылки, вы имеете право расторгнуть договор. При этом продавец не может ссылаться на истечение 14-дневного права на возврат!
В случае возникновения проблем с продавцом вы можете обратиться за консультацией по телефону поддержки потребителей TTJA 620 1707 (Пн. – Пт.: 10.00-15.00).