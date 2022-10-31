ВИДЕО | Капитан „Левадии“ намеренно плюнул в сторону пярнуского игрока?
Пярнуский „Вапрус“, отмечавший свое столетие на домашнем стадионе, в субботу проиграл „Левадии“ со счетом 2:3 в высшей лиге чемпионата Эстонии. После матча больше всего обсуждалось поведение капитана „Левадии“ Брента Леписту.
Инцидент произошел на 76-й минуте матча, когда „Вапрус“ вел в счете 2:0. Разумеется, футболистов „Левадии“ такой расклад не устраивал, и в какой-то момент капитан „Левадии“ Леписту решил плюнуть в сторону Энрико Веенсалу.
Было ли поведение Леписту преднамеренным или нет, с уверенностью сказать невозможно. Но понятно, что даже если бы слюна не попала в игрока противоположной команды, капитан „Левадии“ мог это сделать намного раньше. Однако он сделал это тогда, когда дошел до сидящего на земле Веенсалу.
Рядом с Веенсалу в тот момент находился главный арбитр матча Кристьян-Эрик Ляэне, но он в этот судьбоносный момент отвел взгляд и потому не заметил ситуации.
Delfi пока не удалось получить комментарий от Леписту.
Видео: