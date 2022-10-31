ВИДЕО | Капитан „Левадии“ намеренно плюнул в сторону пярнуского игрока?

Инцидент произошел на 76-й минуте матча, когда „Вапрус“ вел в счете 2:0. Разумеется, футболистов „Левадии“ такой расклад не устраивал, и в какой-то момент капитан „Левадии“ Леписту решил плюнуть в сторону Энрико Веенсалу.

Было ли поведение Леписту преднамеренным или нет, с уверенностью сказать невозможно. Но понятно, что даже если бы слюна не попала в игрока противоположной команды, капитан „Левадии“ мог это сделать намного раньше. Однако он сделал это тогда, когда дошел до сидящего на земле Веенсалу.