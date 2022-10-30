В МИД России назвали условия возвращения РФ в зерновую сделку

„В первую очередь нужно обстоятельно выяснить все обстоятельства случившегося - это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее <...> Поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали, после этого можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие шаги“, - сказал дипломат.

29 октября Россия „на неопределенный срок“ приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что украинские морские беспилотники, которые 29 октября атаковали корабли Черноморского флота, перед атакой двигались по зоне безопасности „зернового коридора“, созданного для вывоза продовольствия из портов Украины, пишет „Медуза“.

В министерстве заявили, что выяснили это, изучив навигационные модули канадского производства, которые использовали в морских беспилотниках. Экспертиза показала, что беспилотники запустили с побережья в районе Одессы, затем они шли по зоне безопасности „зернового коридора“, а в какой-то момент направились к российскому пункту базирования кораблей в Севастополе.

Координаты движения одного из морских беспилотников, по заявлению министерства, указывают на то, что он стартовал в морской акватории зоны безопасности „зернового коридора“ в Черном море, что, по мнению специалистов, может говорить о том, что его запустили с борта одного из гражданских судов, используемых для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.