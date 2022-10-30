Командующий ВМС Эстонии: российский флот ведет себя на Балтике как обычно(6)
По словам командующего ВМС Эстонии коммодора Юри Саска, поведение российского флота в Балтийском море во время войны в Украине было обычным. В настоящее время морское наблюдение осуществляется в сотрудничестве со странами Балтийского моря и НАТО, пишет rus.err.
„В любой момент времени в Балтийском море находится около 3000 различных судов, и из них мы выбираем те, которые интересны в данный момент времени. Их количество или направление движения могут быть разными в каждый момент времени, но это тот объем работ, которым мы занимаемся“, — сообщил Саска.
„Очень интересно, то, что везут и куда везут. Смею сегодня сказать, что это относительно рутинно“, - сказал Саска.
Командующий ВМС Эстонии отметил, что в составе Балтийского флота России имеется полсотни кораблей, которые прошли модернизацию.