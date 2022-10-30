Командующий ВМС Эстонии: российский флот ведет себя на Балтике как обычно

„В любой момент времени в Балтийском море находится около 3000 различных судов, и из них мы выбираем те, которые интересны в данный момент времени. Их количество или направление движения могут быть разными в каждый момент времени, но это тот объем работ, которым мы занимаемся“, — сообщил Саска.