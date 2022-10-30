ФОТО | Путин приехал на военный полигон со странной меткой на руке, что породило новую волну слухов

Во время пребывания на полигоне Путин, который и так часто отличается странностями, схватился за солдата, после чего долго и с отвращением отряхивал руки, отмечает „Апостроф“.

Но больше всего интернет-юзеров удивил странный след на руке президента РФ. Выпуклые вены на руке Путина выглядели так, словно его укусили. Этот след породил новую волну слухов, касающихся состояния здоровья российского президента.

27 октября , выступая на сессии Международного дискуссионного клуба „Валдай“, Владимир Путин вышел с неестественным цветом рук. По мнению наблюдателей, это является признаком заболевания периферических сосудов, то есть нарушения кровообращения, из-за которого кровеносные сосуды за пределами сердца и мозга сужаются, спазмируются или блокируются.