ВИДЕО | В Индии обрушился мост: погибли не менее 32 человек(1)
В индийском городе Морви (штата Гуджарат) разрушился пешеходный мост, в результате чего в воде оказались по разным данным от 100 до 500 человек. По информации Times of India, не менее 32 из них погибли, 60 человек числятся пропавшими без вести.
На месте работают экстренные службы. Работу спасателей осложняет то, что в районе нет электричества, пишет „Коммерсант“.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о выплате 2 млн рупий (около $24 тыс.) родственникам погибших и 50 тыс. рупий (около $600) тем, кто пострадал.
Портала Zeenews отмечает, что мост — популярное место, где жители устраивают пикники, а по выходным и в праздники на нем собираются большие толпы людей.
Подвесной мост через реку Маччху был построен 140 лет назад. По данным телеканала NDTV, четыре дня назад мост открылся для посетителей после реконструкции.