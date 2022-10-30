ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (249-й день) | МИД Украины высказался относительно возможных мирных переговоров с Москвой

На освобожденной от российских войск части Харьковской области обнаружены 765 тел, заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Более половины погибших уже идентифицировали с помощью ДНК-экспертизы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал все стороны соглашения по вывозу зерна из украинских черноморских портов вернуться к его выполнению, сообщил госдепартамент. По словам Блинкена, срыв реализации соглашения непосредственно скажется на странах с низким и средним уровнем дохода, мировых ценах на продовольствие, а также усугубит гуманитарные кризисы и ситуацию в области продовольственной безопасности.

Президент США Джо Байден и его администрация резко осудили выход РФ из „зернового соглашения“, которое позволяло экспортировать зерно из украинских портов. Байден назвал решение российских властей „просто возмутительным“. В Белом доме заявили, что Россия использует продовольствие как оружие.

Во время проведения так называемой эвакуации в Херсонской области из исправительной колонии № 90 Херсона российские военные вывезли заключенных, а территорию исправительного учреждения теперь используют для размещения личного состава и военной техники, сообищил в Генштабе ВСУ.

Российские военные продолжают прибывать в западную Белоруссию, утверждают в Генштабе ВСУ. Так, 26 октября в Брест прибыл эшелон военной техники из России. Российские военные были замечены в населенных пунктах между Брестом и Малоритой (ближе к границе с Волынской областью Украины).

Российские военные в субботу объявили, что подошли вплотную к Павловке в Донецкой области, прикрывающей Угледар с юга. В сообщении Генштаба говорится о российских обстрелах Угледара и Павловки из танков и реактивной артиллерии, но не уточняется, было ли там наступление вооруженных сил РФ.

За прошедшие сутки российские войска нанесли 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От обстрелов и ракетных ударов больше всего пострадали Славянск и Северск Донецкой области, Запорожье, Новоалександровка Херсонской области.

Сейчас, по утверждению украинских военных, в Херсонской области стороны обмениваются примерно равным числом ударов, но украинские не только более дальние, но и более точные - из-за ракет со спутниковым наведением и современных артиллерийских снарядов, предоставленных Западом, пишет New York Times.

Авторы приходят к выводу, что растущее преимущество Украины в артиллерии, резко контрастирующее с ситуацией летом, когда Россия накрывала украинские позиции минометным и артиллерийским огнем, позволило медленно, хотя и ценой больших потерь продвигаться к стратегическому портовому городу Херсону.

Украинские военные уничтожают бронетехнику стоимостью в миллионы долларов дешевыми самодельными дронами, а также более совершенными беспилотниками и другим оружием, предоставленным США и союзниками, говорится в статье. Российские вооруженные силы при этом остаются грозной силой с крылатыми ракетами, большой армией и миллионами артиллерийских снарядов, хотя и неточными.

Преимущество, по мнению издания, заключается в дальности и высокой точности ракет и​​артиллерийских снарядов, а также классе вооружений, которого в арсенале России в значительной степени не хватает.

Украина перехватила „артиллерийское преимущество“ у России благодаря западным поставкам мощного оружия и примитивным беспилотникам - к такому выводу приходит в своем репортаже газета New York Times.

О раненых и погибших в результате обстрела стороны не сообщали.

Назначенный Россией глава администрации Энергодара Александр Волга обвинил в обстрелах города ВСУ. По его словам, украинские военные нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре и по линиям электропередач в городе.

Российские вооруженные силы в воскресенье утром обстреляли промзону оккупированного Энергодара в Запорожской области, заявил украинский мэр города Дмитрий Орлов. Удары пришлись по одной из подстанций, большая часть города обесточена, сообщил он в своем телеграм-канале. В городе располагается Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе.

„Решение России приостановить участие в черноморской сделке ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для решения глобального продовольственного кризиса, вызванного войной против Украины, - написал в „Твиттере“ глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель. - ЕС призывает Россию отменить свое решение“.

Минобороны России в субботу заявило, что в „террористической атаке“ были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

На кадрах из социальных сетей зафиксировано, что неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов наносят удар по крайней мере по одному фрегату такого класса, пишут эксперты. На кадрах также видно задымление возле порта в Севастополе и действия российских ПВО, которые ведут огонь по воздушным целям.

Вероятно, в Севастополе утром 29 октября вооруженные силы Украины совершили атаку на фрегат Черноморского флота России класса „АдмиралГригорович“ с помощью беспилотных надводных кораблей, предполагает американскийИнститут исследования войны (ISW) в своем ежедневном обзоре.

По его словам, интенсивность огня с российской стороны „снизилась в три раза“, что свидетельствует о нехватке боеприпасов. Кроме того, американские гаубицы M777, стреляющие высокоточными снарядами, вынудили российских военных размещать тяжелую технику дальше от линии фронта. Огневая мощь нарушила баланс на юге Украины, дав украинцам надежды отвоевать Херсон, пишет газета.

„Мы можем добраться до них, а они не могут добраться до нас, - похвастался изданию майор украинской армии, командующий артиллерийской батареей на херсонском фронте. - У них нет такого оружия“.

На Купянском направлении российские вооруженные силы отразили украинские атаки на свои позиции в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Минобороны утверждает, что потери украинской стороны составили до 250-ти человек.

На Красно-Лиманском направлении российские военные отбили атаку в направлении Стельмаховки, Макеевки и Червонопоповки Луганской области. Потери Украины, по версии минобороны, составили до 50 человек.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли три безуспешные атаки группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр и Ищенка Херсонской области. ВСУ потеряли военные более 180 человек.

В наступление российские военные смогли перейти только на Южно-Донецком направлении, в районе населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой области. В минобороны утверждают, что им удалось овладеть „рядом опорных пунктов и господствующих высот“. Украинские военные потеряли более 100 человек.

Минобороны сообщило о нанесении ударов по украинскому узлу связи в районе Беляевки Херсонской области и складу боеприпасов возле Купянска Харьковской области. Кроме того, в районе Очакова Николаевской области вооруженные силы России нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ. Накакуне в минобороны заявили, что атаку беспилотников на порт Севастополя устроили бойцы 73-го специального центра морских операций ВМС Украины, а подготовка операции якобы проходила под руководством „британских специалистов“, находящихся в Очакове.

Еще российское военное ведомство отчиталось об уничтожении батареи американских гаубиц М777 и двух пусковых установок РСЗО HIMARS, одной пусковой установки немецкой РСЗО „MARS-2“ и американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Кроме того, минобороны утверждает, что российским истребителям удалось сбить украинский вертолет Ми-8, а силы ПВО уничтожили штурмовик Су-25.