СЕЙЧАС на DELFI TV | „Калев/Крамо“ принимает действующего чемпиона эстонско-латвийской лиги

После полуторанедельного тура в Италии „Калев/Крамо“ возвращается домой и продолжает сезон в эстонско-латвийской лиге Paf против принципиального соперника рижского „ВЭФ“.

По словам главного тренера „Калев/Крамо“ Хайко Раннулы, сложно составить полное представление о клубе „ВЭФ“ после подписания легионеров, последние два приобретения привносят в команду солидный опыт и качество. „Лидер и локомотив команды — Кристерс Зорикс, благодаря которому „ВЭФ“ продемонстрировали очень достойное выступление в последней игре еврокубков“, — сказал Раннула, утверждающий, что в „Калев/Крамо“ нет травмированных и все 12 игроков готовы играть.