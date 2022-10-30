Баскетбол
30.10.2022, 16:57

СЕЙЧАС на DELFI TV | „Калев/Крамо“ принимает действующего чемпиона эстонско-латвийской лиги

 
BC Kalev/Cramo.
BC Kalev/Cramo.
ФОТО: Marita Brigitta Mones

„Калев/Крамо“ вернулся в Эстонию и в воскресенье в спортивном зале „Калев“ встретится с чемпионом Латвии и вечным и легендарным соперником рижским „ВЭФ“. Прямая трансляция начнется в 17:00.

После полуторанедельного тура в Италии „Калев/Крамо“ возвращается домой и продолжает сезон в эстонско-латвийской лиге Paf против принципиального соперника рижского „ВЭФ“.

По словам главного тренера „Калев/Крамо“ Хайко Раннулы, сложно составить полное представление о клубе „ВЭФ“ после подписания легионеров, последние два приобретения привносят в команду солидный опыт и качество. „Лидер и локомотив команды — Кристерс Зорикс, благодаря которому „ВЭФ“ продемонстрировали очень достойное выступление в последней игре еврокубков“, — сказал Раннула, утверждающий, что в „Калев/Крамо“ нет травмированных и все 12 игроков готовы играть.

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