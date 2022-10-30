Таллиннский ювелир: „Мой совет – не продавать золото“(12)
Непарные серьги, порванные цепочки, нелюбимые кольца часто лежат в шкатулках мертвым грузом. Что с ними делать? Как разумно распорядиться золотыми изделиями, которые не носятся, в каких случаях выгодно заказывать украшение у ювелира, на что обращать внимание при покупке золотых изделий, „МК-Эстонии“ рассказал таллиннский ювелир Иван Федоров.
- К вам обращаются люди, которые хотят что-то сделать с золотом, которое просто лежит у них дома и никак не используется?
- Золотой лом, из которого заказчик хочет что-то сделать, нам приносят очень часто, мы в основном с этим и работаем. Бывает, спрашивают, можно ли продать. Мой совет – не продавать золото. Только если есть острая необходимость в деньгах, потому что ломбард и комиссионки никогда не дадут полную стоимость. Золото хорошая инвестиция и всегда в цене. Можно сберечь золото для детей и сделать им обручальные кольца в качестве подарка на свадьбу, а можно сделать новое украшение для себя.
- Заказывать украшения у ювелира из своего золотого лома выгодно?
- В среднем цена за грамм в магазине начинается от 90 до 150 евро – это я не говорю про дорогие магазины и именитые бренды, у которых цены вообще запредельные. Клиенту выгодно, что он может использовать свое старое золото и оплатить только работу. Если у желаемого изделия маленький вес, лучше пойти в магазин и купить изделие там. Тоненькую цепочку тоже лучше купить в магазине. Если же есть желание получить что-то действительно индивидуальное, с особым значением и вашими предпочтениями – то лучше обратиться в мастерскую. В мастерской вы заплатите за работу ювелира, на которую цена фиксированная, а в магазине и за работу, и за золото по заоблачным ценам.
Сейчас очень многие заказывают золотые изделия из 585‑й и даже более дорогой 750‑й пробы. Пробой обозначается количество чистого золота в сплаве. В ювелирных украшениях высшая проба золота 750‑я. Это значит, что содержание самого золота здесь 75%, а оставшаяся четверть веса – это лигатура, т. е. примеси.
- А какие примеси используются?
- Чтобы получить необходимые пробы изделий, пользуются сплавами благородных металлов с другими металлами. Такие металлы называются легированными. В лигатуру входят такие элементы, как серебро, медь, цинк и другие. Одновременно достигается и разнообразная цветовая окраска сплавов.
Больше меди, меньше серебра – цвет получается более красный. Этот цвет всегда пользовался большей популярностью в России. А в Европе и Америке в золоте меньше меди, больше серебра – более желтый цвет. Сегодня в ювелирном производстве продаются готовые лигатуры разного предназначения – для разных проб, цветов, припоев. Припой – это тоже сплав драгметалла той же пробы, из которого делается изделие. Это более легкоплавкий материал в отличие от основного металла, из которого делается украшение. Он используется при пайке ювелирных украшений.
- Из чего составляется цена сделанного на заказ украшения?
- Клиент находит в журнале или приносит свой собственный эскиз, мол, хочу такое изделие. Иногда ювелир может сделать все сам от и до. Но иногда может потребоваться обратиться к специалистам узкого профиля – по 3D-моделированию, гравировке, огранке камней и так далее. Часто требуются расходные материалы и дополнительное оборудование, которые есть не в любой мастерской. Это увеличивает расходы на изготовление изделия.
Если у нас есть готовые модели, которые устраивают заказчика, то я сам отливаю, обрабатываю, отдаю клиенту изделие.
А бывает, что приходится создавать модель с нуля. Один клиент заказал копию перстня, уведенного в ювелирном журнале. Перстень был с большим количеством камней, сложной формы. Потребовалось 3D-моделирование, из-за чего расходы на изготовление сразу выросли. Закрепка камней также увеличивает стоимость работы.
Недавно у нас заказали кулон из серебра – иконку преподобного Геннадия. Клиент принес свой образец не из драгоценного металла, причем в очень плохом состоянии. Таких готовых форм у нас не было. Я снял с модели клиента форму, сделал отливку из серебра, обработал это изделие и отдал на гравировку. На обратной стороне кулона нужно было повторить молитву. Поскольку на образце клиента текст был нечитаемым, то для восстановления исходного текста молитвы новое изделие отдали граверу.
Из этого, в общем, и складывается цена изделия, выполняемого на заказ: работа ювелира, закрепщика камней, гравера, иногда нужно 3D-моделирование, иногда что-то еще, например, помощь скульптора. Многое зависит от сложности заказа, от времени, потраченного на его реализацию.
В магазин же изделия поступают с завода. Украшения там делаются сразу большими партиями. Изготовление изделий поставлено на поток. Соответственно, цена за одно изделие будет ниже.
- Какие изделия приносят вам на переплавку чаще всего? Попадается ли что-нибудь интересное?
- Некоторые мои клиенты приходили с горстью золотых украшений и говорили – золото старое, никто это не носит, давайте переплавим? А там еще царского времени кольца или броши: где-то камня не хватает, что-то погнуто или застежка поломана… Я всегда советую этого не делать, убеждаю, что это память. Иногда соглашаются, да, мол, это еще прабабушки моей. Если можно изделие восстановить, восстанавливаем.
Также часто приносят украшения отремонтировать или поставить утерянный камень, или увеличить, уменьшить размер кольца, или спаять цепочку. Иногда попадаются очень интересные изделия хороших мастеров.
Иногда приносят золотые коронки. Коронки, кстати, всегда высокой пробы. У нас в Эстонии их считают как золото 833‑й пробы. Но на самом деле зубы делались из 900‑й и выше пробы с использованием припоя 750‑й. В Финляндии зубные коронки считают как золото 750‑й пробы. У нас в ломбардах, к слову, принимают тоже как 750‑ю пробу.
- Изделия на заказ действительно делаются из золота заказчика или вы в первую очередь используете золото, которое есть в наличии в мастерской – обрезки, обломки и так далее? Если, например, бабушка завещала сделать из ее старых украшений что-то новое, будет ли это новое украшение действительно иметь отношение к бабушке?
- Будет иметь, конечно. Но есть нюанс. Иногда люди говорят: „А сделайте, пожалуйста, только из моего золота“. Мы говорим, без проблем – только металла понадобится больше. Невозможно сделать кольцо или цепочку ровно того же веса, что принесенный заказчиком золотой лом. Если заказчик дает нам 10 г золотого лома, то чтобы сделать цепочку именно на 10 г, нам нужно добавить примерно еще столько же. Объясню, для чего. При плетении цепочки, например, необходимо иметь запас металла для изготовления этой цепи – в процессе работы происходит обрезка, опиливание, шлифовка, из-за этого и нужно большее количество металла. В результате после обработки, грубо говоря, получается из 20 г металла одна 10-граммовая цепь. Таким образом, для работы всегда нужно больше золота, чем вес готового изделия. Также и для отливки любого другого изделия требуется запас металла. Можно сравнить с тем, как из раскатанного теста вырезают кружки для лепки пельменей: между кружками всегда остается лишнее тесто, но без него никак.
Есть еще такое понятие, как потери при обработке металла. Сюда входит полировка, шлифовка, плавка металла и др. У нас Proovikoda установила для мастерских возможность брать до 10% потерь с чистого веса изделия, мы берем 8%.
- Можно ли смешивать золото разного происхождения?
- Да, можно. Клиент может принести, например: коронки 833‑й пробы, английское золотое кольцо 333‑й пробы, цепочку турецкую 585-й пробы и российскую серьгу 585‑й пробы, и заказывает изделие 585‑й пробы. Мы пересчитываем весь полученный металл в 585‑ю пробу и работаем с этим металлом.
- Если рассматривать золото как инвестицию, нужно покупать украшения с самой высокой пробой?
- Не обязательно. Все равно, какая проба у золота. У нас клиенты заказывают в основном изделия 585-й, намного реже – более дорогой 750‑й пробы.
- На что надо обращать внимание при покупке золотых изделий в магазине? Что учитывать?
- Не покупайте дутые-пустотелые изделия. Это можно определить по весу. В магазине могут предложить тоненькую цепочку весом 4 грамма и также 4-граммовую, но толстую. Значит, эта – дутая. Кстати, когда мы чистим полученный золотой лом, в дутых вещах всегда очень много грязи. Дутая цепочка может выглядеть эффектно, но пустая внутри – она быстро износится, помнется, деформируется.
Золото вообще имеет свойство перетираться: звенья цепочки часто трутся между собой, цепочка вытягивается и наконец рвется. „Ой, мне ребенок порвал, почините!“ Я могу починить, но такая цепочка скоро порвется снова в другом месте. Такую цепочку лучше полностью переделать. Даже старые советские цепочки надежнее, чем современные толстенные, но дутые.
То же самое относится к серьгам с подвесками. Звено о звено трется, перетирается – мы постоянно их ремонтируем, меняем звенья, и украшение дальше носится, как новенькое.
Срок жизни ювелирного изделия, скорость, с какой изнашивается золото, зависит в основном от образа жизни человека. У того, кто все время в движении, цепочка елозит туда-сюда, а у того, кто только сидит за компьютером, с цепочкой годами ничего не происходит. Некоторые очень аккуратно носят украшения, а кто-то через два дня прибегает – „Ой, мне нужно украшение отполировать, оно все покоцано!“. Кольца изнашиваются быстрее всего: люди за поручни берутся, посуду моют, цепляются за что-то…
Еще учитывать стоит такой момент, что золото 750‑й пробы более мягкое, оно легко царапается, легко вмятины остаются, а 585‑й – более устойчивый к повреждениям сплав.
- Как вы считаете, ювелир – это технолог или творец? Где вы выучились на ювелира?
- И то, и другое. Ювелир – это не тот, кто просто окончил учебное заведение, хотя образование тоже очень важно, а тот, кто имел много практики. Финансовая составляющая также очень важна – если финансовой подпитки нет, то и творчества не будет.
Я начинал учиться на ювелира-технолога в филиале СЗПИ (Северо-Западный политехнический институт), но во время моего обучения заведение в Эстонии закрыли по причине нерентабельности, было мало абитуриентов. Продолжить образование за пределами Эстонии у меня возможности не было, поэтому я диплома не получил.
Но школа у меня хорошая – первым учителем был мой отец, тоже ювелир, он работал в загран-цеху „Русских Самоцветов“ в Ленинграде, а в Эстонии – в творческом объединении UKU. Я начал работать в 15 лет в мастерской отца, делал восковки – модели герба Эстонии, так заработал себе на велосипед. Делал новые модели крестов, в процессе этой работы лобзиком выпиливал „Спаси и сохрани“. Буковки по 2 миллиметра, можете себе представить работу. Современная машина это сделает за 10 минут. Потом я работал в фирме „Альвиго“, участвовал в конкурсе молодых ювелиров „Образ и форма“ в Санкт-Петербурге с колье из серебра с перламутром… Сейчас являюсь совладельцем фирмы по изготовлению и ремонту украшений. Всего в профессии более 30 лет.
- За такой солидный срок замечали ли вы, чтобы вкусы людей менялись, есть ли мода на ювелирные украшения?
- В отношении золотых украшений люди довольно консервативны, так что выделить какие-то изменения в моде я не могу. В 90‑е заказывали очень много толстенных цепей. Эта мода возвращается. Такая тенденция появилась и в Финляндии, у меня есть знакомый ювелир, он делает тяжелые золотые цепи и браслеты по 100–300 г по заказу оттуда. Кто-то делал и килограммовую цепь из серебра – но, с моей точки зрения, это уже больше похоже на ошейник для собаки.
Стиль есть очень интересный – „лаппония“. Необычный дизайн в ярко выраженном скандинавском духе. Он уже очень долгое время на пике популярности.
Вообще менталитет нашего человека таков, что украшения любят, ценят и охотно носят. Но нам далеко до Индии, где самое большое потребление золота в мире. Там носят только чистое 958‑й пробы золото, там нет 585‑й пробы вообще. В Индии есть традиция, когда в честь какого-то праздника дарят женщинам золото («Акшая Тритья“ и „Дхантерас“ – два дня в году, которые считаются благоприятными для покупки золота, серебра и бриллиантов. – Прим. ред.), поэтому каждый покупает хотя бы одно большое или маленькое украшение, так у них принято. В этот момент мировая цена золота поднимается.