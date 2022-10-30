Таллиннский ювелир: „Мой совет – не продавать золото“

- К вам обращаются люди, которые хотят что-то сделать с золотом, которое просто лежит у них дома и никак не используется?

- Золотой лом, из которого заказчик хочет что-то сделать, нам приносят очень часто, мы в основном с этим и работаем. Бывает, спрашивают, можно ли продать. Мой совет – не продавать золото. Только если есть острая необходимость в деньгах, потому что ломбард и комиссионки никогда не дадут полную стоимость. Золото хорошая инвестиция и всегда в цене. Можно сберечь золото для детей и сделать им обручальные кольца в качестве подарка на свадьбу, а можно сделать новое украшение для себя.

- Заказывать украшения у ювелира из своего золотого лома выгодно?

- В среднем цена за грамм в магазине начинается от 90 до 150 евро – это я не говорю про дорогие магазины и именитые бренды, у которых цены вообще запредельные. Клиенту выгодно, что он может использовать свое старое золото и оплатить только работу. Если у желаемого изделия маленький вес, лучше пойти в магазин и купить изделие там. Тоненькую цепочку тоже лучше купить в магазине. Если же есть желание получить что-то действительно индивидуальное, с особым значением и вашими предпочтениями – то лучше обратиться в мастерскую. В мастерской вы заплатите за работу ювелира, на которую цена фиксированная, а в магазине и за работу, и за золото по заоблачным ценам.

Сейчас очень многие заказывают золотые изделия из 585‑й и даже более дорогой 750‑й пробы. Пробой обозначается количество чистого золота в сплаве. В ювелирных украшениях высшая проба золота 750‑я. Это значит, что содержание самого золота здесь 75%, а оставшаяся четверть веса – это лигатура, т. е. примеси.

- А какие примеси используются?

- Чтобы получить необходимые пробы изделий, пользуются сплавами благородных металлов с другими металлами. Такие металлы называются легированными. В лигатуру входят такие элементы, как серебро, медь, цинк и другие. Одновременно достигается и разнообразная цветовая окраска сплавов.