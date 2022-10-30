Экономика
30.10.2022, 15:48

В понедельник цена на электричество подскочит почти вдвое

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В понедельник стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составит 147 евро за мегаватт-час. По сравнению с воскресеньем среднесуточная цена на электроэнергию в понедельник почти вдвое дороже.

Самая дорогая электроэнергия будет между шестью и семью вечера, когда цена составит 193 евро за мегаватт-час, отмечает rus.err.

Самая дешевая электроэнергия будет ночью и рано утром, с двух до шести часов цена не поднимается выше 120 евро за мегаватт-час.

Средняя цена за неделю составила 139 евро, что является самым низким показателем с мая.

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