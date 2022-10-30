30.10.2022, 15:48
В понедельник цена на электричество подскочит почти вдвое(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составит 147 евро за мегаватт-час. По сравнению с воскресеньем среднесуточная цена на электроэнергию в понедельник почти вдвое дороже.
Самая дорогая электроэнергия будет между шестью и семью вечера, когда цена составит 193 евро за мегаватт-час, отмечает rus.err.
Самая дешевая электроэнергия будет ночью и рано утром, с двух до шести часов цена не поднимается выше 120 евро за мегаватт-час.
Средняя цена за неделю составила 139 евро, что является самым низким показателем с мая.