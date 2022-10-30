„Представляют риск для украинских беженок и их детей“. Посол Украины призвал Германию не принимать уклонистов из РФ

По его оценке, россияне, покидающие родину из-за нежелания быть мобилизованными на войну против Украины, представляют „риск для безопасности“ не только Германии, но и „всех молодых украинок с детьми, которые в конечном счете вынужденно окажутся рядом с этими мужчинами в общежитиях для беженцев“.

Из России „бегут молодые мужчины, которые ни о чем не сожалеют, но все равно хотят уклониться от военной службы, а в результате разъезжают в автоколоннах по немецким городам, размахивая российскими флагами“, считает Макеев.

О возможности переговоров о прекращении войны

Комментируя отказ Киева вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры о прекращении войны, Алексей Макеев подтвердил: „С Путиным никаких переговоров мы вести не будем. Наши переговоры последних восьми лет привели к тому, что под российской оккупациейоказались уже не семь, а 20 процентов нашей территории“.

Посол Украины в ФРГ напомнил, что с начала российской агрессии тысячи украинцев погибли от рук военнослужащих РФ, а также подверглись насилию и пыткам: „Сколько еще Буч мы должны предъявить миру, чтобы всем стало понятно, что вести переговоры с россиянами нельзя?“