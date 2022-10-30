СМИ: российские хакеры взломали телефон британского экс-премьера Лиз Трасс

Источники газеты полагают, что хакеры могли получить доступ к „сверхсекретной информации“, в том числе к деталям переговоров с главами МИД других стран о войне РФ против Украины, а также к подробным обсуждениям поставок оружия Киеву. Как отмечается, злоумышленники скачали переписку Трасс за последний год, пишет DW.

Хакеры также получили доступ к переписке Трасс с ее союзником и бывшим министром финансов Квази Квартенгом, содержащей критические отзывы о тогдашнем премьер-министре Борисе Джонсоне, утверждает издание.

В британском правительстве отказались комментировать эту публикацию, отметив лишь, что „существуют надежные системы защиты от киберугроз“. BBC и Sky News не смогли проверить информацию The Mail on Sunday.

Тем временем оппозиционные политики призывают провести расследование. Опубликованные сведения поднимают „чрезвычайно важные вопросы национальной безопасности“, в том числе, почему и как произошла утечка информации, заявила, в частности, Иветт Купер из Лейбористской партии. „Важно, чтобы все эти проблемы безопасности расследовались и решались на самом высоком уровне“, - подчеркнула она.