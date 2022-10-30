Россия значительно расширила список „недружественных“ стран

„Изначально в перечне были три подконтрольные Британии территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Таким образом, теперь все 14 Британских заморских территорий входят в перечень недружественных России стран“, — заявили в правительстве.

В список попали Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Смотрите, кто входил в список „недружественных“ стран до вышеупомянутого расширения.