„Готовность России, включая ее президента, к переговорам [по Украине], она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры“, — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Он отметил, что за Москвой „дело не станет“, если поступят „какие-то реалистичные предложения, опирающиеся на принципы равноправия и уважения интересов друг друга“, и если они будут направлены „на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран“.

На заседании международного дискуссионного клуба „Валдай“ 27 октября Путин упомянул о готовности к переговорам, но отметил, что Киев принял решение не продолжать диалог с Россией, хотя „решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне“.

После присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. По словам Зеленского, Киев предлагал „договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях“, но „когда Россию возглавляет Путин, договориться с ней невозможно“.

Глава российского МИДа в свою очередь убежден, что украинский лидер „забудет“ о своем решении либо ему „прикажут“ США и Великобритания. „Он скажет: „Есть!“ И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо“, — считает Лавров.