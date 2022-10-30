Президент Карис призвал подумать об узниках совести Беларуси и России

„В августе белорусские силовые структуры задержали в ходе полицейского рейда популизатора науки и философии Владимира Матскевича. Сейчас он отбывает пятилетнее тюремное заключение, потому что его мысли не устраивают режим Лукашенко. Политолог и литературовед Александр Федута осужден на 10 лет лишения свободы, потому что автократическая власть посчитала опасным инициированное им обсуждение будущего Беларуси.

Это два примера из списка политзаключенных, составленного правозащитным центром „Вясна“. По состоянию на эту неделю, в тюрьмах режима Лукашенко содержатся более чем 1330 политзаключенных. Власть надеется таким образом подавить всё белорусское гражданское общество, свободную прессу, политическую оппозицию и профсоюзы.

Мне, как человеку с академическим прошлым, ужасно осознавать, что свободный, научный образ мышления считается в какой-то стране преступлением, а с помощью духовного безмолвия народ держат в страхе.

К несчастью, в последнее время число репрессированных возрастает в ускоренном темпе по всему миру. Помимо упрятанных за решетку, это - жертвы геноцида, депортированные, отправленные в ссылку. Свой толчок этому дает, разумеется, агрессивная война России против Украины. Узником совести оказывается в России человек, который выходит на улицу с плакатом „Мир“ или „Нет войне!“.

Происходящее в Украине напоминает самые темные главы в истории Эстонии. Россия выслала с родины десятки тысяч людей. В их числе множество украинских детей, которых увезли из их семей, чтобы воспитывать в России. Это составная часть геноцида, который путинский режим проводит в отношении народа Украины.

Согласно ежегодному докладу организации Freedom House, 48% населения мира живет в странах, которые не являются свободными, и где ограничиваются гражданские и политические свободы. Эти страны составляют большую часть Евразии и Африки.

Самое маленькое, что можно было бы сегодня сделать - хотя бы на секундочку подумать о всех тех, кто страдает незаконно. Это напомнит, что, заботясь о свободе и будущем, мы должны делать больше, чем ранее. Поддерживая угнетенных всеми возможными способами, наша демократия будет убедительнее и смелее, сильнее и эффективнее“.