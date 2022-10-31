Новости Эстонии
31.10.2022, 11:46

ИНТЕРВЬЮ | „Если не верить в молодежь, мы создадим общество нытиков и трусливых людей“

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Руфат Керимли
Руфат Керимли
ФОТО: личный архив

В школьную программу нужно обязательно ввести ораторское искусство и искусство продаж. Так считает Руфат Керимли, международный тренер по интеллигентным продажам TBEsales, сооснователь центра обучения 1-koolitus MTÜ. Сейчас эти дисциплины Руфат преподает таллиннским гимназистам-выпускникам. Почему нынешней молодежи важно уметь презентовать себя? И нужно ли что-то делать с амбициями? И почему старшее поколение не верит в молодежь? В интервью RusDelfi.

— Многие считают, что сейчас все общение, в том числе и работа, онлайн.

— Да, но есть один нюанс: большие сделки всегда заключаются по телефону или на встрече. Путь даже это будет зум, но это не меняет дело. Тот, кто умеет говорить, будет всегда управлять теми, кто не умеет говорить.

— А как же установка „сам себя хвалить я не буду“?

— Мы прошли то время, когда скромность украшала человека. Я всегда объясняю молодежи, что скромничать не нужно. Если вы скромничаете, то вас просто не заметят. Вас притопчут. Даже если вы будете хорошим специалистом, то из-за вашей скромности пройдут мимо вас. Вас заменит кто-то более амбициозный, но менее талантливый. Но при этом он себя быстрее покажет, и его возьмут на работу, его проект возьмут в разработку, инвесторы дадут деньги на проект. Сейчас выигрывают тем, что могут продавать, а не потому, что у них гениальный проект. Думаете, моя скромность оплатит мне счета? Мы сегодня живем в эгоцентричном мире, когда нужно думать о себе. Это абсолютно нормально. Это старшему поколению кажется чуждым — хвалить себя, потому что нам в детстве заложили постулаты „будь скромным“, „не поднимай голову“. Советское воспитание.

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