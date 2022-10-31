ИНТЕРВЬЮ | „Если не верить в молодежь, мы создадим общество нытиков и трусливых людей“(13)
В школьную программу нужно обязательно ввести ораторское искусство и искусство продаж. Так считает Руфат Керимли, международный тренер по интеллигентным продажам TBEsales, сооснователь центра обучения 1-koolitus MTÜ. Сейчас эти дисциплины Руфат преподает таллиннским гимназистам-выпускникам. Почему нынешней молодежи важно уметь презентовать себя? И нужно ли что-то делать с амбициями? И почему старшее поколение не верит в молодежь? В интервью RusDelfi.
— Многие считают, что сейчас все общение, в том числе и работа, онлайн.
— Да, но есть один нюанс: большие сделки всегда заключаются по телефону или на встрече. Путь даже это будет зум, но это не меняет дело. Тот, кто умеет говорить, будет всегда управлять теми, кто не умеет говорить.
— А как же установка „сам себя хвалить я не буду“?