ИНТЕРВЬЮ | „Если не верить в молодежь, мы создадим общество нытиков и трусливых людей“

— Да, но есть один нюанс: большие сделки всегда заключаются по телефону или на встрече. Путь даже это будет зум, но это не меняет дело. Тот, кто умеет говорить, будет всегда управлять теми, кто не умеет говорить.

— Мы прошли то время, когда скромность украшала человека. Я всегда объясняю молодежи, что скромничать не нужно. Если вы скромничаете, то вас просто не заметят. Вас притопчут. Даже если вы будете хорошим специалистом, то из-за вашей скромности пройдут мимо вас. Вас заменит кто-то более амбициозный, но менее талантливый. Но при этом он себя быстрее покажет, и его возьмут на работу, его проект возьмут в разработку, инвесторы дадут деньги на проект. Сейчас выигрывают тем, что могут продавать, а не потому, что у них гениальный проект. Думаете, моя скромность оплатит мне счета? Мы сегодня живем в эгоцентричном мире, когда нужно думать о себе. Это абсолютно нормально. Это старшему поколению кажется чуждым — хвалить себя, потому что нам в детстве заложили постулаты „будь скромным“, „не поднимай голову“. Советское воспитание.