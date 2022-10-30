ЕС и США призвали Россию возобновить соглашение по вывозу украинского зерна

„Решение России приостановить участие в сделке по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного войной России против Украины. ЕС призывает Россию отменить свое решение“, — написал Боррель в твиттере.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, призвал все стороны продолжать „важнейшую инициативу по спасению жизней“. „Любые действия России, направленные на то, чтобы сорвать этот критически важный экспорт зерна, по сути, являются заявлением о том, что люди и семьи во всем мире должны платить больше за еду или голодать. Приостановив действие этой договоренности, Россия снова превращает продовольствие в оружие в развязанной ею войне“, — заявил Блинкен.