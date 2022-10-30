За рубежом
30.10.2022, 10:19

СМИ: Беспилотники повредили в Севастополе флагман Черноморского флота РФ „Адмирал Макаров“

 
"Адмирал Макаров"
"Адмирал Макаров"
ФОТО: MOD Russia/via Globallookpress.com

По меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман „Адмирал Макаров“, пишет „Украинская правда“ со ссылкой на русследовательскую группу GeoConfirmed.

Расследователи проанализировали фото и видео, в частности кадры с беспилотных надводных аппаратов (USV, Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море возле Севастополя.

Расследователи опубликовали видео атаки на фрегат класса „Адмирал Григорович“, которому в Черноморском флоте соответствует только „Адмирал Макаров“. Съемка прервалась, поскольку, предположительно, беспилотник ударился о судно и взорвался.

На другом видео можно увидеть атаку на тральщик класса „Натя“ „Иван Голубец“. По сообщению Минобороны РФ он получил „незначительные“ повреждения.

RusDelfi
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