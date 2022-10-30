СМИ: Беспилотники повредили в Севастополе флагман Черноморского флота РФ „Адмирал Макаров“

Расследователи проанализировали фото и видео, в частности кадры с беспилотных надводных аппаратов (USV, Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море возле Севастополя.

Расследователи опубликовали видео атаки на фрегат класса „Адмирал Григорович“, которому в Черноморском флоте соответствует только „Адмирал Макаров“. Съемка прервалась, поскольку, предположительно, беспилотник ударился о судно и взорвался.

На другом видео можно увидеть атаку на тральщик класса „Натя“ „Иван Голубец“. По сообщению Минобороны РФ он получил „незначительные“ повреждения.