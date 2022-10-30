30.10.2022, 09:56
ГАЛЕРЕЯ | В центре Таллинна прошла акция солидарности с народом Ирана(15)
Участники акции собрались в 16 часов на площади Вабадузе, чтобы образовать живую цепь, целью которой было выразить поддержку народу Ирана в его борьбе против репрессивной власти.
По оценке находившегося на месте акции фотокорреспондента „Дельфи“, в мероприятии приняли участия пару сотен человек.
Живая цепь, взявшая начало на площади Вабадузе, протянулась через улицу Харью и Ратушную площадь до российского посольства.