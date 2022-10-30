Новости Эстонии
30.10.2022, 09:56

ГАЛЕРЕЯ | В центре Таллинна прошла акция солидарности с народом Ирана

 (15)

Вчера во второй половине дня в центре Таллинна в единую цепь объединились люди, которые хотели тем самым выразить солидарность с народом Ирана, пишет Delfi.

Участники акции собрались в 16 часов на площади Вабадузе, чтобы образовать живую цепь, целью которой было выразить поддержку народу Ирана в его борьбе против репрессивной власти.

По оценке находившегося на месте акции фотокорреспондента „Дельфи“, в мероприятии приняли участия пару сотен человек.

Живая цепь, взявшая начало на площади Вабадузе, протянулась через улицу Харью и Ратушную площадь до российского посольства.

Оставить комментарий Читать комментарии (15)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии