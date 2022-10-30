Фигуристы Петрыкина и Селевко успешно выступили на этапе Гран-при Канады

Петрыкина, занявшая в прошлом году восьмое место на чемпионате Европы, отлично начала новый сезон на этапе Skate Canada. Если личный рекорд 18-летней таллинской спортсменки — 188,86, то в Канаде она набрала в сумме 181,34 балла после двух программ. Это принесло Петрыкиной шестое место. Выиграла 20-летняя японка Ринка Ватанабэ (197,59)

21-летний Александр Селевко, представлявший Эстонию на Олимпиаде, заработал в сумме 206,11 балла за две программы в мужских соревнованиях, что принесло ему восьмое место. Среди мужчин победу одержал японец Сёма Уно (273,15), завоевавший в прошлом году золото ЧМ и бронзу ОМ.

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