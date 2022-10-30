СВОДКА ЗА СУТКИ | В Ласнамяэ пожилая женщина протаранила припаркованные машины. Подробности пяти ДТП с тяжелыми последствиями

29 октября в 10.39 произошло ДТП на 34-м километре шоссе Таллинн - Тарту (село Румму, волость Куусалу, Харьюмаа). По предварительным данным, 73-летняя женщина выехала на автомобиле Peugeot 208 в кювет. Водитель доставлена в больницу.

В 17.24 в столичном районе Ласнамяэ у дома номер 10 по улице Линнамяэ 75-летняя женщина на Toyota Aygo потеряла управление машиной и врезалась в припаркованные автомобили. Водителя доставили в больницу.

В 18.24 в Виливалла (Хийумаа) на 7-м километре шоссе Таммела - Хелламаа 46-летний водитель квадроцикла вылетел с шоссе. Водитель доставлен в таллиннскую больницу.

В 20.33 в Паллика (Пярнумаа) на 93-м километре шоссе Таллинн - Пярну - Икла не имеющий водительский прав 30-летний мужчина потерял управление автомобилем Toyota RAV 4 и вылетел с дороги. Водитель и пассажир (34-летний мужчина) доставлены в больницу.

В воскресенье, 30.11, в 03.14 в Таллинне у дома номер 7 по улице Пронкси 28-летний мужчина упал с электросамоката. Самокатчик доставлен в больницу.

За минувшие сутки полиция задержала 2 водителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения и 23 водителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

За сутки угнан один автомобиль. Ида-вируская префектура зарегистрировала угон бежевого Volkswagen Golf (2004) с номером 572MEF.