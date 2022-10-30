Российскому фигуристу не разрешили выступать за Швейцарию(2)
Егор Мурашов не сможет выступать за национальную команду в нынешнем сезоне из-за запрета со стороны ISU. О переходе фигуриста в сборную Швейцарии было объявлено в мае прошлого года, он даже успел выступить на национальном чемпионате.
Фигурист Егор Мурашов не будет выступать за сборную Швейцарии в следующем сезоне. Об этом „РИА Новости“ рассказала тренер 22-летнего спортсмена Виктория Буцаева.
„В этом сезоне он выступать за Швейцарию не будет. Должно было что-то решиться на совете ISU в сентябре, но ему не разрешили. Будет ли он дальше кататься — я не знаю“, — сказала Буцаева.
Фигурист Егор Мурашов не будет выступать за сборную Швейцарии в следующем сезоне. Об этом „РИА Новости“ рассказала тренер 22-летнего спортсмена Виктория Буцаева.
„В этом сезоне он выступать за Швейцарию не будет. Должно было что-то решиться на совете ISU в сентябре, но ему не разрешили. Будет ли он дальше кататься — я не знаю“, — сказала Буцаева.
Источник - РБК