Российскому фигуристу не разрешили выступать за Швейцарию

Фигурист Егор Мурашов не будет выступать за сборную Швейцарии в следующем сезоне. Об этом „РИА Новости“ рассказала тренер 22-летнего спортсмена Виктория Буцаева.



„В этом сезоне он выступать за Швейцарию не будет. Должно было что-то решиться на совете ISU в сентябре, но ему не разрешили. Будет ли он дальше кататься — я не знаю“, — сказала Буцаева.



Фигурист Егор Мурашов не будет выступать за сборную Швейцарии в следующем сезоне. Об этом „РИА Новости“ рассказала тренер 22-летнего спортсмена Виктория Буцаева.



„В этом сезоне он выступать за Швейцарию не будет. Должно было что-то решиться на совете ISU в сентябре, но ему не разрешили. Будет ли он дальше кататься — я не знаю“, — сказала Буцаева.



Источник - РБК

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.