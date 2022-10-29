Видео | В результате давки на Хэллоуин в Южной Корее погибли 120 человек, 100 получили ранения

На видео из сеульского района Итхэвон видны мешки для трупов на улицах, спасатели, выполняющие искусственное дыхание и пытающиеся вытащить людей, оказавшихся в ловушке.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание.

Между тем начальник пожарной части Сеула сообщил информационному агентству AP, что тела 13 погибших были отправлены в больницу, а остальные 46 остались на улицах.

Многолюдный район „чувствовал себя небезопасно“

По сообщениям, в этом районе собралось 100 000 гуляк, которые праздновали первое после пандемии мероприятие на Хэллоуин без масок. Сообщения в социальных сетях, опубликованные ранее вечером, показывают, что некоторые люди отмечают, что район Итхэвон был настолько многолюдным, что чувствовал себя небезопасно.

На фотографиях и видео видно, как сотрудники аварийно-спасательных служб и гражданские лица оказывают помощь людям, которые, по-видимому, находятся без сознания на улицах.

Местный журналист сообщил, что на все мобильные телефоны в районе Ёнсан была отправлена ​​экстренная трансляция с призывом к гражданам как можно скорее вернуться домой из-за „аварийного происшествия возле отеля Hamilton в Итхэвоне“.