Несмотря на запрет властей, в Москве прошла акция в память о жертвах репрессий(1)
В Москве, несмотря на запрет властей, прошла гражданская акция в память о жертвах политических репрессий, которую с 2007 года организует международное правозащитное общество „Мемориал“.
„Съездила к камню. Привезла цветы и табличку „Нельзя забывать историю, иначе она может повториться“. Очень хотелось это сказать... Спряталась от полиции за камнем и сделала несколько кадров. Но тут они что-то заметили и заподозрили. И пошли в мою сторону. Пришлось быстро цветы положить, табличку установить и смотаться. Сегодня задержание в мои планы не входило ))) Потом обнаглели и вернулись. Я зачитывала имена с листочков. Записали небольшое видео. Полицейские ходили за спиной и, похоже, не совсем понимали можно ли нам делать это или нет )))... Цветов много. Имен много... Люди помнят. И идут. Не смотря на указ Собянина. Это радует“, - написала в соцсетях москвичка Екатерина.
Как сообщает Meduza, в Москве акция всегда проходит у Соловецкого камня накануне Дня политзаключенного — 29 октября, но в других городах ее иногда проводят 30 октября — в сам памятный день. Прочитать несколько имен из списка, составленного „Мемориалом“, может любой желающий — как в местах проведения акции в России и за границей, так и онлайн. Также в список можно добавить имена и краткую биографию ваших репрессированных родственников.
Такая же акция прошла сегодня и в Таллинне на Пирита теэ.