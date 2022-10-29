Несмотря на запрет властей, в Москве прошла акция в память о жертвах репрессий

„Съездила к камню. Привезла цветы и табличку „Нельзя забывать историю, иначе она может повториться“. Очень хотелось это сказать... Спряталась от полиции за камнем и сделала несколько кадров. Но тут они что-то заметили и заподозрили. И пошли в мою сторону. Пришлось быстро цветы положить, табличку установить и смотаться. Сегодня задержание в мои планы не входило ))) Потом обнаглели и вернулись. Я зачитывала имена с листочков. Записали небольшое видео. Полицейские ходили за спиной и, похоже, не совсем понимали можно ли нам делать это или нет )))... Цветов много. Имен много... Люди помнят. И идут. Не смотря на указ Собянина. Это радует“, - написала в соцсетях москвичка Екатерина.