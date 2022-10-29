В Литве среди детей распространяется опасный наркотик

5 октября редакция Delfi получила информацию о том, что в столице с симптомами передозировки наркотиков к врачам попала 12-летняя девочка. Очевидец происшествия рассказала Delfi, что около 19 ч. на ул. Архитекту увидела группу детей и лежащую на земле девочку. По словам женщины, девочка была без сознания, ей было плохо. Дети даже не собирались вызывать врача, но были напуганы. Выяснилось, что девочка курила Smile.

Дети сказали, что 12-летняя девочка, покурив наркотики Smile, стала бессвязно что-то говорить, перестала ориентироваться в пространстве, а потом лишилась сознания. Врачи увезли ее в больницу. Полиция изъяла электронную сигарету и флакон с наркотиком Smile.



Выясняется, что Smile - это синтетический каннабиноид. По словам полиции, это бесцветное вещество на масляной основе, без запаха. Утверждают, что наркотик распространяется среди детей разного возраста. „Чаще всего его смешивают с жидкостью для электронных сигарет. Визуально его обнаружить не удастся. Если вещество еще не смешано, то жидкость бывает желтоватого цвета“, – рассказала следователь 5 комиссариата полиции Лаура Дайоре.



Подростки рассказали, что продают несколько видов Smile – количество во флаконе то же, но те, что дороже, действуют сильнее. Стоимость одного флакона - 20 евро за слабый или 40 евро за крепкий вариант. Есть „чистый“ экстракт за 80 евро.



По словам полицейских, дети, которые не могут купить себе электронную сигарету, находят выброшенные одноразовые сигареты и используют их - заряжают повторно. Утверждают, что дети используют эти одноразовые сигареты, потому что в них остается немного жидкости, добавляют еще 2-3 капли Smile и курят. Некоторые не знают, что в сигарете остается жидкость, добавляя еще наркотик, они сильно рискуют. По словам полицейских, наркотик Smile пытаются использовать и маленькие дети. Например, был случай, когда 5-классник „угостил“ 3-классника.



