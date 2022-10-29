Здорово! Эстония завоевала серебро и бронзу чемпионата Европы по академической гребле

Морская гребля — новое направление гребли, технически похожа на академическую греблю, но лодки приспособлены для гребли в море: они крупнее и тяжелее. На старте лодки не фиксируются на одной линии, как в парусном спорте, лодки движутся по стартовой зоне, чтобы в нужный момент быть готовыми начать гонку. Расстояние от четырех до шести километров.

Эстонская сборная, состоящая из шести человек, принимала участие в одиночках, двойках и четвертках. Эстонская четвертка: Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак, которым ассистировал Андер Коппель в качестве рулевого.

Эстонская четверка завоевала серебряные медали, преодолев дистанцию за 22:29,82, и уступив только испанской сборной (22:28,28). Команда Монако заняла третье место с результатом 22.42.72.

Самый известный гребец Эстонии - двукратный призер Олимпийских игр Тыну Эндрексон остался не очень доволен стартом. „У нас было много работы, чтобы наладить свой заплыв, поэтому участники получили небольшое преимущество“, — сказал Эндрексон.

Коппель принял участие в одиночке, где занял третье место среди 18 спортсменов с результатом 27.04.03. Самые высокие ступени подиума заняли испанцы Рамон Гомес Котилья и Франко Николас Репетто, показав время 26.15.96 и 26.38.15 соответственно.

„Временами это похоже на академическую греблю, но разница есть“, — сказал Коппель, который считает, что нужно учитывать, что лодки совершенно разные и что в арсенале должны быть навыки, которые не нужны в классической гребле.

„То, как вы входите в повороты, требует тактического планирования и большого опыта“, — добавил Коппель.

Арнольд Санглепп и Карл-Йосеп Раудкиви приняли участие в двойке, заняв 12-е место среди 18 команд (26.32,74). Испания выиграла золотую медаль (24.20.37), опередив два французских дуэта.

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