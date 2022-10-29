ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (248-й день) | Атака Севастополя, обмен пленными, РФ объявила о приостановке участия в „зерновой сделке“

В субботу утром так называемый губернатор Севастополя сообщил об атаки беспилотников по городу. „Сегодня ночью была предпринята самая массированная за всю историю [СВО] атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты. Противник пытался нанести удар по объектам военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее“, - сообщил он российским СМИ.

Министерство обороны России назвало „терактом“ атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе, которая произошла утром 20 октября.

В ней были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских аппаратов. Семь из 16 дронов были сбиты. В результате атаки „незначительное повреждение“ получили морской тральщик „Иван Голубец“ и боносетевое заграждение в бухте Южная, сообщило Минобороны РФ.

По версии ведомства, подготовка атаки проходила под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очаков Николаевской области. Они же якобы причастны ко взрывам на газопроводах системы „Северный поток“.

Министерство обороны Великобритании сообщило о своей непричастности к подрыву газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток - 2“, назвав „выдумкой“ сделанное по этому поводу в субботу заявление Москвы.

„Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии“, — написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ответ на атаку Россия приостановила свое участие в соглашении по вывозу зерна из украинских портов на неопределенный срок

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад отправить в Украину одеяла и генераторы в преддверии зимы. С начала осени Россия активно уничтожает гражданские объекты инфраструктуры. По всей стране проблемы с электричеством и отоплением. Утром Запорожская область подверглась обстрелам. „После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки уточняются“, — написал глава администрации Запорожской области Александр Старух, призвав жителей оставаться в укрытиях из-за риска повторных атак.

Украина и Россия обменялись военнопленными 50 на 50. Как сообщил глава ОП Украины Андрей Ермак, среди них - 12 бойцов Нацгвардии, включительно с двумя „азовцами“, 18 служащих ВМС, 8 пограничников, 9 бойцов ТРо, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.

Ряд СМИ и телеграм-каналов сообщил со ссылкой на источники о снятии с должности командующего Центральным военным округом РФ генерала Александра Лапина. Официально это не подтверждено.