В Эстонии начали исследование по поиску места для АЭС

Сначала будут отмечены места для запланированных скважин, и в течение ноября компания Steiger пробурит на участке три скважины диаметром 90 мм и глубиной 25, 60 и 80 метров, чтобы прояснить геологические условия строительства.



„Хорошее знание геологических условий позволит нам быть более точными в работе по планированию и снизить риски, возникающие при строительстве, если государство примет в 2024 году принципиальное решение о поддержке использования атомной энергии“, — пояснил необходимость работ Теет Нурмеоя, руководитель строительной программы Fermi Energia. „Мы имеем дело с предварительным исследованием, которое даст только общие сведения о геологии потенциального местоположения АЭС. Решение о строительстве станции сегодня еще не принято. Оно может быть принято только после проведения всесторонних государственных исследований вместе с определением подходящего места в ходе специальной государственной планировки“, – добавил Нурмеоя.



Во время буровых работ необходимо передвигаться машинами, в т. ч. с буровым оборудованием в лесной местности вне дорог. 15 октября RMK дал согласие на проведение исследований при условии, что движение автотранспортных средств вне дорог будет согласовано с Ляэне-Вирумааским лесничеством, если существует опасность повреждения почвы или вырубки деревьев диаметром более 8 см, а также что рабочая зона будет использоваться добросовестно. Инженерно-геологические предварительные исследования софинансируются EAS.



С графиком решений и мероприятий, связанных с планированием эстонской атомной электростанции с реактором малой мощности, можно ознакомиться на сайте fermi.ee/ajajoon, а с краткими результатами проведенных исследований можно ознакомиться на сайте fermi.ee/uuringud.