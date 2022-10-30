Санна Марин: у Финляндии и Турции нет нерешенных вопросов по вступлению в НАТО

Глава правительства, однако, заметила, что у Финляндии и Турции нет нерешенных вопросов, которые могли бы помешать вступлению в альянс. К такому выводу она пришла после общения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время встречи в Праге, передает Yle.

„Мы, конечно, надеемся, что прогресс в этом вопросе будет достигнут как можно скорее“, – подчеркнула Марин.

Членство Швеции и Финляндии в НАТО пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

В пятницу Марин провела переговоры с новым с новым премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном во время его визита в Финляндию. Марин посчитала важным, чтобы Швеция и Турция обсудили между собой вопросы ратификации соглашения о вступлении в НАТО. По словам Марин, претензии Турции к Швеции связаны, в частности, с терроризмом и выдачей отдельных лиц.