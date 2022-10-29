Пьяный водитель ранил девочку и врезался в припаркованные автомобили

„Во вторник вечером сотрудники патрульной службы Нарвского отделения полиции задержали на улице Раху пьяного водителя, который несколькими минутами ранее врезался в четыре припаркованных автомобиля, дорожный знак, а также ранил девочку, находившуюся возле автомобиля“, - сообщает полиция.

Уже в четверг Вируский уездный суд приговорил водителя транспортного средства к 1 году и 4 месяцам лишения свободы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из которых 2 месяца должны быть отбыты немедленно.

„К счастью, травмы пешехода, пострадавшего от пьяного водителя, оказались несерьезными, и в тот же день он был отправлен на домашнее лечение“, - уточнили полицейские.

Водителя лишили права управления автотранспортным средством на один год. На данный момент решение еще не вступило в законную силу.