ФОТО | „Левадия“ совершила камбэк и отправила именинника в первую лигу

На 34-й минуте Энрико Веенсалу сделав пару касаний нанес плотный удар в верхний угол и вывел хозяев вперед. На 56-й минуте Сандер Синилайд после удара из-за пределов штрафной удвоил преимущество хозяев.Однако какое-то время была вероятность отмены гола, из-за болезненного столкновения Роналдо Тиисмаа и Ильи Антонова в моменте перед голом.

Последнее слово осталось за „Левадией“, которая в течение 10 минут совершила камбэк. Сначала на 83-й минуте Расмус Пеэтсон головой с углового сократил отставание в счете. На 84-й минуте Закария Бегларишвили забил после передачи Мурада Велиева головой под перекладину и сравнял счет. Точку в матче поставил Карл Рудольф Ыйгус на 96-й минуте, реализовав выходи один на один.



Потерпев поражение „Вапрус“, отмечающий 100 лет со дня основания клуба вылетел в первую лигу за два тура до окончания чемпионата.

До матча:

Для „Вапрус“ это будет последняя домашняя игра в этом сезоне, который отмечает 100-летие со дня основания клуба. Ничья или поражение в сегодняшней встрече будет означать вылет из высшей лиге в первую в день своего рождения.

Помимо победы над „Левадией“, пярнуский клуб должен будет обыграть „Курессааре“ и таллиннский „Легион“ на выезде в последних двух турах и надеяться, что „Легион“ в играх против „Нымме Калью“ и тартуской „Таммеки“ не наберет в сумме больше одного очка.

Отмечающий 100 лет со дня основания клуба „Вапрус“ на данный момент с 11 очками находится на 10 месте в турнирной таблице, а „Легион“ занимает 9 место с 18 очками. „Левадия“ занимает второе место в чемпионате, имея 75 очков в активе.

Возможно, тот факт, что „Левадия“, не имеющая особой турнирной мотивации и, которая в последнее время предоставляет молодым игрокам больше игрового времени, увеличит шансы „Вапруса“ на положительный исход.