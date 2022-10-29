Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотников по Крыму

„С 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты“, — утверждает Развозжаев.

Из-за атаки в Севастополе временно перекрыли рейд в Севастопольской бухте, движение паромов и катеров через бухту было приостановлено. На данный момент его еще не возобновили.

По словам Развозжаева, в результате атаки никто не пострадал. „В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло“, — описал ущерб губернатор.

Министерство обороны России назвало „терактом“ атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе, которая произошла утром 20 октября.

В ней были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских аппаратов. Семь из 16 дронов были сбиты. В результате атаки „незначительное повреждение“ получили морской тральщик „Иван Голубец“ и боносетевое заграждение в бухте Южная, сообщило Минобороны РФ.

По версии ведомства, подготовка атаки проходила под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очаков Николаевской области. Они же якобы причастны ко взрывам на газопроводах системы „Северный поток“.