31.10.2022, 15:02
Шоу продолжается! Двукратный чемпион мира по фехтованию, получивший черную карточку за угрозы судье, оспаривает приговор и нанял адвоката
ФОТО: | Õhtuleht
Двукратный чемпион мира по фехтованию и тренер Катрины Лехис Николай Новосёлов, получивший черную карточку за угрозы в адрес судьи на соревнованиях в Саку в начале октября, сейчас оспаривает свое наказание.
В начале октября на соревнованиях по фехтованию в Саку произошел инцидент, во время которого двукратный чемпион мира Николай Новоселов, тренировавший свою дочь, получил черную карточку за угрозы в адрес судьи международного уровня Дмитрия Валюлина, и был вынужден немедленно покинуть соревнования. По правилам, Новосёлова отстранили от соревнований на 60 дней. По информации Delfi, Новосёлов нанял адвокатов и решил оспорить решение судьи.