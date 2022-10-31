Шоу продолжается! Двукратный чемпион мира по фехтованию, получивший черную карточку за угрозы судье, оспаривает приговор и нанял адвоката

В начале октября на соревнованиях по фехтованию в Саку произошел инцидент, во время которого двукратный чемпион мира Николай Новоселов, тренировавший свою дочь, получил черную карточку за угрозы в адрес судьи международного уровня Дмитрия Валюлина, и был вынужден немедленно покинуть соревнования. По правилам, Новосёлова отстранили от соревнований на 60 дней. По информации Delfi, Новосёлов нанял адвокатов и решил оспорить решение судьи.