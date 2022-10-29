На эстонской границе будут работать украинские пограничники

„Процессы на границе и надзор за миграцией будут усилены с целью получения более точного представления о пересекающих границу – как об украинских военных беженцах, так и гражданах Российской Федерации. Принятые ранее меры в нынешних условиях становятся недостаточными, так как не позволяют получить детальное представление именно об украинских беженцах“, – пояснил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.