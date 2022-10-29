Президент Кыргызстана вступил в территориальные споры со своими. Оппозиционеры арестованы, медиа заблокировали

Солидарность с „Азаттык“ выразили Госдепартамент США , представительство ЕС и международная журналистская организация „Интерньюс“. До недавних пор Кыргызстан занимал самое высокое место в Центральной Азии в рейтингах свободы слова и отличался плюрализмом мнений. В 2022 году Кыргызстан поднялся на семь строк в мировом рейтинге свободы слова, заняв 72-ое место. Для сравнения Казахстан занял 122 место, а Россия 155-ое.

Международная организация Human Rights Watch раскритиковала блокировку сайта „Азаттык-медиа“ киргизскими властями. Сыйнат Султаналиева, исследователь организации в Центральной Азии, отметила, что Кыргызстан должен поддерживать независимые СМИ, а не притеснять их. „Дать голос обеим сторонам конфликт а - стандартная журналистская практика. Блокировка „Азаттыка“ на этом основании - признак усиления цензуры и контроля над свободной журналистикой в ​​Кыргызстане“, - сказала она.

Джейми Флай, президент „Радио Свободная Европа/Азаттык“ в ответ на блокировку опубликовал заявление о том, что спорный материал соответствует всем международным стандартам журналистики. „Угрозы в адрес журналистов и попытки заставить замолчать независимые СМИ - это авторитарная тактика, которая только подрывает демократию в Кыргызстане“, - заявил Флай.

Как сообщила начальник управления информационной политики министерства Салкын Сарногоева, ведомство отправило письмо в адрес „Азаттык-медиа“, где говорилось, что сюжет „Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана“ содержит некую ложную информацию. В ответ, по ее данным, редакция сказала, что удалит его, но так и не сделала этого.

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана приняло решение заблокировать на два месяца „Азаттык-медиа“ - это киргизский сайт „Радио Свободы/Радио Европы“ - на основании „наличия материалов, противоречащих национальным интересам Кыргызстана“. Речь идет о сюжетах издания о столкновениях на таджикско-киргизской границе 14-17 сентября 2022 года. Их причиной стали территориальные споры.

Утром 28 октября независимые СМИ Кыргызстана в знак солидарности с „Азаттык“ провели совместную акцию: с 9.00 до 12.00 по местному времени они не публиковали новости. А новости от государственных органов не публиковали весь день.

Садыр Жапаров не первый президент страны со сложными отношениям с независимыми медиа. Его предшественник Курманбек Бакиев и его правительство блокировали несколько сайтов и телеканалов во время апрельской революции в 2010 году. Он также не первый президент, который пытается закрыть сайт „Азаттыка“. Алмазбек Атамбаев, бывший президент страны, судился с изданием за оскорбление чести и достоинства.

Но Жапаров - первый президент, который пытается контролировать в медиа освещение территориальных споров Кыргызстана с соседями. После столкновений на таджикской границе в апреле 2021 года против независимого издания „Кактус-медиа“ также было заведено уголовное дело, которое шло два месяца и было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Арест оппозиционеров

Блокировке сайта предшествовало задержание более 20 оппозиционеров и активистов, выступивших с критикой решения правительства обменять с Узбекистаном Кемпир-Абадское водохранилище на западе страны в Ошской области на другие спорные участки.

Суды вынесли решение заключить под стражу на два месяца большинство арестованных по обвинению „подготовка организации массовых беспорядков“. Исключение составил лишь активист Талант Эшалиев, которого заключили под домашний арест из-за состояния здоровья. Обвиняемые свою вину не признают и говорят об оказываемом на них давлении во время следствия.

Арестованные и их адвокаты сообщили об угрозах и многочисленных нарушениях их прав при задержании. Глава Института омбудсмена Атыр Абдрахматова рассказала, что при обысках милиционеры угрожали задержанным, изымали имущество близких родственников и приглашали на допрос без повестки.

Ранее Садыр Жапаров негативно высказался об активистах, вышедших на протест во время конфликта на границе, осудив их за „лже-патриотизм“, а блогеров, освещавших акции, попросил „не умничать“.

После достижения договоренности о прекращении огня между Кыргызстаном и Таджикистаном в сентябре администрация президента предложила поправки в закон о СМИ, которые предусматривают наказание за „злоупотребление свободой слова“. И позволят ограничивать свободу слова во время введения чрезвычайного или военного положения.

Чрезвычайное положение пока было введено только на территории Баткенской области, где происходили территориальные споры в сентябре 2022-го. Правозащитники настаивают, что поправки противоречат конституции республики, которая гарантируют свободу слова и СМИ.

В Human Rights Watch обеспокоены тем, что текст проекта поправок схож с положениями российского закона о СМИ и может быть использован для ликвидации изданий, критикующих власть.