Eesti Energia построит гидроаккумулирующую электростанцию в промышленной зоне шахты „Эстония“

„Обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости Эстонии за счет собственных активов важнее, чем когда-либо прежде. В связи с планируемым не позднее 2026 года подключением к энергосистеме континентальной Европы, чрезвычайно важно, чтобы в странах Балтии были созданы необходимые энергетические рынки и производственные или накапливающие активы, с помощью которых можно обеспечить надежность поставок максимально экологичным и выгодным способом“, – сказал Александров. „Международный интерес к гидроаккумулятору „Эстония“ очень высок, потому что это уникальный проект. В течение следующего года при поддержке программы прикладных исследований EAS и KredEx мы с партнерами проведем основательные и разносторонние исследования, которые должны дать уверенность в том, что наше решение работает“.

По словам директора проекта Eesti Energia Вельо Александрова, разработка идет хорошими темпами: анализ технического решения вместе с предварительной оценкой влияния на окружающую среду будет завершен в начале нового года, после чего будет проведено предварительное проектирование с необходимыми исследованиями. По плану предварительные работы по проектированию должны быть завершены к концу 2023 года, а инвестиционное решение должно быть принято в первой половине 2024 года.

Гидроаккумулирующая электростанция мощностью до 225 МВт, строительство которой запланировано в промышленной зоны шахты „Эстония“ в Ида-Вирумаа на 2026 год, или гидроаккумулятор, представляет собой масштабный проект экономики замкнутого цикла, при строительстве которого используются возникающий при использовании сланца известняковый щебень и закрытые шахтные туннели. Станция действует как мощный аккумулятор, после запуска она будет помогать обеспечивать энергетическую безопасность и стабильность электросети.

Совместное учреждение EAS и KredEx выделило Eesti Energia 584 950 евро на подготовку строительства на территории шахты „Эстония“ в Ида-Вирумаа первого в Эстонии гидроаккумулятора, который после завершения будет вносить значительный вклад в обеспечение гибкости и стабильности электроэнергетической системы Эстонии.

Eesti Energia готов выйти на рынок с гидроаккумулятором в 2025-2026 годах в соответствии с планами синхронизации Elering, когда будут созданы необходимые рынки системных услуг. Гидроаккумулятор предлагает решение сразу нескольких задач, потому что помимо обеспечения надежности поставок, он способствует внедрению возобновляемой энергии, помогает достичь безотходного производства на пути к углеродно нейтральной химической промышленности на базе экономики замкнутого цикла и повторно использует промышленную территорию“.

Целью программы прикладных исследований EAS и KredEx является поддержка эстонских предприятий в развитии наукоемких продуктов и технологий. „Экономическая стратегическая цель Эстонии – производство, имеющее более высокую дополнительную ценность. Однако для этого требуется разработка более умных и дорогих продуктов и услуг, а значит, проведение прикладных исследований. В то же время этап прикладных исследований является рискованным, поскольку инвестиции большие и нет уверенности в успехе разработки, именно поэтому государство поддерживает амбициозные технологические проекты наподобие разработок Eesti Energia“, – сказал руководитель по развитию программы прикладных исследований EAS Каупо Реэде.

Станция мощностью до 225 мегаватт будет работать как большой аккумулятор. Ее верхний резервуар будет построен на фундаменте из пустой породы, а в качестве нижнего резервуара будет использоваться закрытая шахта. При недостатке электроэнергии в энергосистеме вода из верхнего резервуара по трубам будет поступать в электротурбину, преобразующую энергию течения в электрическую, далее вода будет попадать в нижний резервуар. Когда электричество будет дешевым, вода будет закачиваться обратно, чтобы при необходимости повторить процесс. Станция начнет работу в 2026 году.

В результате предварительного проектирования будет уточнен размер и окупаемость инвестиции, а в ходе предварительной оценки влияния на окружающую среду станет ясно, какие экологические требования и условия необходимо учитывать при ее строительстве. Принятие инвестиционного решения запланировано на начало 2024 года.

Уникальным решение Eesti Energia является и потому, что напор гидроаккумулирующей электростанции, то есть высота между верхним и нижним водохранилищами, увеличивается за счет повторного использования пустой породы, возникающей при обогащении сланца шахты „Эстония“. Также проект делает особенным использование шахты в качестве водохранилища для гидроэлектростанции.

Концепция планируемого аккумулятора может быть экспортирована в другие страны. Целевая группа – страны, рельеф местности которых не подходит для строительства классической гидроаккумулирующей электростанции (или страны, где влияние на окружающую среду при создании станции в природных условиях слишком велики) и где есть закрытые или закрывающиеся шахты.