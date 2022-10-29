СЕГОДНЯ | Хоккейная лига Coolbet: Встреча лидеров чемпионата
На выходных в хоккейной лиге Coolbet между собой сыграют лидеры чемпионата, таллиннский клуб „Пантеры“ и хоккейный клуб „Рига“.
В субботу игра начнется в 18:10 в ледовом холле „Шкода“, а в воскресенье в 16:10. Воскресный матч будет транслироваться в прямом эфире OHO TV, матч будут комментировать Индрек Петерсоо на эстонском языке и Алексей Эртти на русском языке.
„Пантеры“, успешно начавшие сезон, набрали восемь очков в четырех матчах и занимают второе место в таблице. Латвийский клуб, набравший в 8 играх семь очков, занимает третье место в таблице.
Другие две игры будут сыграны в Ида-Вирумаа: в субботу в 16:30 в Нарве местный „ПСК“ сыграет с тартуским „Вялк 494“, а в воскресенье в 16:00 состоится кохтла-ярвеское дерби между „Виру Спутником“ и „Эверестом“. Субботний матч между нарвской „ПСК“ и тартуским „Вялк 494“ также будут транслировать в прямом эфире OHO TV.
Билеты на оба матча между „Пантерами“ и хоккейным клубом „Рига“ можно купить на сайте piletitasku.ee.
Турнирная таблица хоккейной лиги Coolbet: „Курбадс“ 12 очков (6 игр), „Пантеры“ 8 (4), „Рига“ 7 (8), „ПСК“ Нарва 6 (5), „Вялк 494“ Тарту 6 (6), „Эверест“ Кохтла-Ярве 4 (6), „Виру Спутник“ Кохтла-Ярве 0 (5).