СЕГОДНЯ | Хоккейная лига Coolbet: Встреча лидеров чемпионата

В субботу игра начнется в 18:10 в ледовом холле „Шкода“, а в воскресенье в 16:10. Воскресный матч будет транслироваться в прямом эфире OHO TV, матч будут комментировать Индрек Петерсоо на эстонском языке и Алексей Эртти на русском языке.



„Пантеры“, успешно начавшие сезон, набрали восемь очков в четырех матчах и занимают второе место в таблице. Латвийский клуб, набравший в 8 играх семь очков, занимает третье место в таблице.