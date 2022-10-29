Хоккейная лига Coolbet: „Пантеры“ разгромили гостей из Латвии, а чемпион уверенно победил в Нарве

В хоккейной лиге Coolbet действующий чемпион тартуский „Вялк 494“ на выезде обыграл нарвский „ПСК“ со счетом 7:4 (4:0, 1:1, 2:3). В составе гостей Василий Титаренко набрал 3+3.

Гости решил судьбу встречи уже в первом периоде благодаря хет-трику Титарено и первой шайбе Анатолия Яковлева, к концу игры Титаренко забросил три шайбы и отдал три голевые передачи, у Яковлева две заброшенные шайбы, у Мартина Лаврова (1+1) и у Дмитрия Кузнецова одна заброшенная шайба. Алексей Войцеховский отдал три голевые передачи.

В составе нарвского „ПСК“ отличились: Кирилл Ильин (1+2), Александр Титов (1+1), Георгий Васильев и Егор Невзоров. Максим Бурков отдал три голевые передачи.

Вратарь хозяев Даниил Сеппенен отразил 40 бросков, а вратарь „Вялк 494“ Андрея Бонч-Бруевича 43 броска.

В хоккейной лиге Coolbet таллиннский хоккейный клуб „Пантеры“ обыграли „Ригу“ со счетом 7:1 (2:0, 2:1, 3:1) в ледовом холле „Шкода“.

В составе „Пантер“ шайбы забросили: Пауль Силланди (2+0), Савели Новиков (3+0), Никлас Силдре (1+0) и Яанус Сорокин (1+1), по две результативные передачи отдали Алексей Лубнин и Марко Кеттунен. Единственную шайбу в составе рижан забросил Вернерс Фрикбергс.

Вратари „Пантер“ Виллем-Хенрик Койтмаа и Анатолий Сизов отразили 14 бросков, а вратари „Риги“ Оскарс Гусев и Робертс Виторс в общей отразили 29 бросков.

В воскресенье в 16:10 „Пантеры“ и хоккейный клуб „Рига“ встретятся снов в ледовом холле „Шкода“. В 16:00 состоится кохтло-ярвское дерби между „Вику Спутником“ и „Эверестом“.

Турнирная таблица хоккейной лиги Coolbet: „Курбадс“ 12 очков (6 игр), „Пантеры“ 10 (5), „Вялк 494“ Тарту 8(7) „Рига“ 7 (9), „ПСК“ Нарва 6 (6), „Эверест“ Кохтла-Ярве 4 (6), „Виру Спутник“ Кохтла-Ярве 0 (5).