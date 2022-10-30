Хоккейная лига Coolbet: „Пантеры“ дважды разгромили гостей из Латвии и результативное кохтла-ярвское дерби
На выходных в хоккейной лиге Coolbet состоялось четыре встречи.
В воскресенье:
В кохтла-ярвском дерби „Эверест“ с крупным счетом обыграл 10:2 (3:0, 3:0, 4:2) „Виру Спутник“. В составе „Эвереста“ шайбы забросили: Григорий Романов (3+3), Андрей Паршин набрал 2+2. Дмитрий Репин (2+1), Максим Цальцев, Руслан Логвиненко (1+1) и Андрей Бедняков (1+1). В составе „Виру Спутника“ шайбы забросили, Антон Некрасов и Аллан Саар.
Вратарь „Виру Спутника“ Сергей Андреев отразил 32 броска, а вратарь „Эвереста“ Дмитрий Ровда - 29 броска.
„Пантеры“ дома во второй раз за два дня обыграли хоккейный клуб „Рига“ со счетом 10:1 (2:0, 5:1, 3:0). В составе „пантер“ шайбы забросили: Артур Федорук (2+2), Андрей Розинко (1+1), Владислав Ануфриенко (1+1), Кевин Паррас (1+3), Пол Силланди (2+0), Никлас Силдре (1 +2), Никита Бородаев и Артём Абелянов. Савелий Новиков и Илья Бабрушев отдали по две результативные передачи. Шайбу престижа в составе гостей забросил Ройс Аленс Алупс.
Вратарь „Пантер“ Анатолий Сизов отразил 14 бросков, а вратарь рижан Оскар Гусев отразил 30 бросков.
В субботу:
В хоккейной лиге Coolbet действующий чемпион тартуский „Вялк 494“ на выезде обыграл нарвский „ПСК“ со счетом 7:4 (4:0, 1:1, 2:3). В составе гостей Василий Титаренко набрал 3+3.
Гости решил судьбу встречи уже в первом периоде благодаря хет-трику Титарено и первой шайбе Анатолия Яковлева, к концу игры Титаренко забросил три шайбы и отдал три голевые передачи, у Яковлева две заброшенные шайбы, у Мартина Лаврова (1+1) и у Дмитрия Кузнецова одна заброшенная шайба. Алексей Войцеховский отдал три голевые передачи.
В составе нарвского „ПСК“ отличились: Кирилл Ильин (1+2), Александр Титов (1+1), Георгий Васильев и Егор Невзоров. Максим Бурков отдал три голевые передачи.
Вратарь хозяев Даниил Сеппенен отразил 40 бросков, а вратарь „Вялк 494“ Андрея Бонч-Бруевича 43 броска.
В хоккейной лиге Coolbet таллиннский хоккейный клуб „Пантеры“ обыграли „Ригу“ со счетом 7:1 (2:0, 2:1, 3:1) в ледовом холле „Шкода“.
В составе „Пантер“ шайбы забросили: Пауль Силланди (2+0), Савели Новиков (3+0), Никлас Силдре (1+0) и Яанус Сорокин (1+1), по две результативные передачи отдали Алексей Лубнин и Марко Кеттунен. Единственную шайбу в составе рижан забросил Вернерс Фрикбергс.
Вратари „Пантер“ Виллем-Хенрик Койтмаа и Анатолий Сизов отразили 14 бросков, а вратари „Риги“ Оскарс Гусев и Робертс Виторс в общей отразили 29 бросков.
В воскресенье в 16:10 „Пантеры“ и хоккейный клуб „Рига“ встретятся снов в ледовом холле „Шкода“. В 16:00 состоится кохтло-ярвское дерби между „Вику Спутником“ и „Эверестом“.
Турнирная таблица хоккейной лиги Coolbet: „Пантеры“, „Курбадс“ 12 очков (6 игр), „Вялк 494“ Тарту 8(7) „Рига“ 7 (10), „Эверест“ Кохтла-Ярве 6 (6) „ПСК“ Нарва 6 (6), „Виру Спутник“ Кохтла-Ярве 0 (5).