За первые восемь месяцев 2022 года страховая компания ERGO возместила более 9 000 случаев медицинского страхования работодателей, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. „Дополнительное медицинское страхование нашло свое место в системе мотивации сотрудников и ценится все больше“, - сказала руководитель по рискам медицинского страхования ERGO Яника Люйс-Ликк.

Согласно проведенному Turu-uuringute AS опросу, сегодня почти половина жителей Эстонии хотела бы иметь медицинское страхование от работодателя, но статистика Союза страховых обществ Эстонии демонстрирует, что фактически ей располагает лишь каждый десятый. „С каждым годом растут осведомленность работников о том, в каких ситуациях на помощь может прийти дополнительное медицинское страхование, и интерес к возможностям его использования, – добавила Люйс-Ликк. – Одной из причин повышения интереса можно считать рост цен и увеличение постоянных затрат, что заставляет работников все больше ценить собственную трудоспособность. Больше внимания, чем раньше, уделяют профилактике заболеваний, а в случае проблем со здоровьем визит к врачу уже не откладывают на далекое будущее – проблему решают немедленно“.

Сотрудники компании Philip Morris International, вошедшей в десятку лучших работодателей мира, на протяжении многих лет защищены дополнительным медицинским страхованием. „При наличии такой страховки сотрудники уделяют значительно больше внимания своему здоровью. Об этом должен мечтать каждый работодатель, поскольку здоровые и мотивированные сотрудники являются одним из оснований каждого бизнеса, – сказала руководитель отдела кадров и корпоративной культуры Philip Morris Baltic Сандра Даукшене. – Если компания может сделать со своей стороны что-то, чтобы у людей были возможность и желание уделять больше внимания своему психическому и физическому благополучию, то сегодня такое предложение должно быть стандартом на каждом предприятии“.