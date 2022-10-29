Против Максима Каца возбудили уголовное дело

Максим Кац объявлен в федеральный розыск в России „по статье УК“, следует из базы МВД. Против Каца возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию, сообщил Илья Варламов.

После 24 февраля Кац уехал из России. О возбуждении против него уголовного дела не сообщалось. Он ведет блог на ютубе и каждый день выпускает критические видео о войне.