29.10.2022, 13:24
Против Максима Каца возбудили уголовное дело(16)
ФОТО: Erakogu
Российский блогер Максим Кац объявлен в федеральный розыск по делу о фейках про российскую армию. Сейчас он проживает в Израиле.
Максим Кац объявлен в федеральный розыск в России „по статье УК“, следует из базы МВД. Против Каца возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию, сообщил Илья Варламов.
После 24 февраля Кац уехал из России. О возбуждении против него уголовного дела не сообщалось. Он ведет блог на ютубе и каждый день выпускает критические видео о войне.