Новости России
29.10.2022, 13:24

Против Максима Каца возбудили уголовное дело

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Максим Кац
Максим Кац
ФОТО: Erakogu

Российский блогер Максим Кац объявлен в федеральный розыск по делу о фейках про российскую армию. Сейчас он проживает в Израиле.

Максим Кац объявлен в федеральный розыск в России „по статье УК“, следует из базы МВД. Против Каца возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию, сообщил Илья Варламов.

После 24 февраля Кац уехал из России. О возбуждении против него уголовного дела не сообщалось. Он ведет блог на ютубе и каждый день выпускает критические видео о войне.

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