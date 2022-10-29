Потерял ребенка и хотел покончить собой. Трагедия легенды сборной Англии

Команды выходили из группы сразу в четвертьфинал, шансов восстановиться к финалу у Джимми было мало. Хотя он искренне верил, что все удастся. Если после матча с французами Гривз даже не мог наступать на ногу, то ближе к финалу уже начал совершать пробежки. Врачи сотворили настоящее чудо, поставив его на ноги.

Сам Джимми во время матча начал чувствовать, что в его бутсе что-то хлюпает. Шел дождь, поэтому он не обратил внимания. Пока не добрался до раздевалки. Хлюпала вовсе не вода, а залившая бутсу кровь. Один из французов жестко влетел в форварда и шипами рассек ему голень, которая начинала стремительно опухать.

В первых двух встречах группового этапа англичане забили всего два гола, но набрали четыре очка. В последнем туре пришлось бодаться с французами. Стоит ли говорить, что матч для обеих команд был невероятно принципиальным? На поле происходила настоящая битва, которая завершилась в пользу сборной Англии.

Незадолго до мундиаля Гривз подхватил желтуху и тяжело заболел. В Англии начали всерьез опасаться, что он может пропустить турнир. Но тяжелые месяцы восстановления дали свои плоды. Джимми был готов разрывать. В товарищеском матче перед чемпионатом мира форвард даже оформил покер.

Гривз подходил к домашнему чемпионату мира в статусе главного английского бомбардира. К 26 годам он уже настрелял несколько сотен голов за „Челси“ и „Тоттенхэм“. Пять раз Джимми становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Чтобы понять его уникальность можно озвучить всего один факт — он забил свой сотый гол в высшем английском дивизионе, когда ему было всего 20 лет. Многие из рекордов не побиты до сих пор.

Джеффри Херст вонзил четвертый мяч в ворота сборной ФРГ за несколько секунд до финального свистка. Вся скамейка победно вскинула руки и помчалась на поле. Среди них был один футболист, чье лицо не расплылось в улыбке. Через пару часов, уже во время банкета Гривз тихонько покинул праздник и ни с кем не попрощался. Он вернулся в свой номер, взял заранее собранный чемодан с вещами и помчался домой. Джимми чувствовал себя чужим на вечеринке.

Вот он — главный матч в жизни. Финал чемпионата мира против сборной ФРГ. Только сыграть в нем Гривзу не удалось. Травмированного форварда в составе заменял Херст, который отлично справлялся. Тренер не стал отправлять в запас парня, который отлично себя проявил в плей-офф. Не стоит забывать, что на дворе был 1966 год. Делать замены по ходу матча тогда не разрешали. Поэтому попадание в стартовый состав обязывало играть до финального свистка.

Спустя время можно сказать, что тренер англичан поступил верно. Херст оформил хет-трик, принеся хозяевам турнира главную победу в истории. Золотые медали тогда получили ровно 11 человек — весь стартовый состав. Никому другому награды и не полагались.

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Гривз прекрасно это знал. Полученная травма оставила его без главного матча в карьере и без заветной медали. Поэтому в день финала он собрал все свои вещи и сложил их в чемодан. Джимми понимал, что при первой же возможности покинет команду и помчится домой.

„Произошел момент триумфа для целой страны, но в душе я был несчастлив. После игры ускользнул с банкета, схватил чемодан и отправился в аэропорт. Когда вернулся домой, просто напился в одиночестве. В тот момент чемпионат мира для меня уже стал историей. Я чувствовал чудовищную несправедливость“, — говорил Гривз.

С тех пор он провел лишь три матча за сборную, в которых забил один мяч. При этом Джимми оставался в шикарной форме еще три года. Форвард наколотил 96 голов в чемпионате Англии. Однако выходить на поле в матчах за сборную с прежними эмоциями он больше не мог.

Только нельзя сказать, что пропуск финала чемпионата мира стал главной трагедией в его жизни. За несколько лет до этого он вместе с женой Ирен пережил настоящее горе. В 1961 году у пары родился первенец — Джимми-младший. Малыш прожил всего пять месяцев и скончался от пневмонии.

„Врачи сказали нам с Ирен просто идти домой и продолжать жить обычной жизнью. Это было невозможно“, — вспоминал Гривз.

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