29.10.2022, 10:30
Повезло: ставшей жертвой мошенников женщине удалось вернуть свои полторы тысячи(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция возбудила дело по статье „мошенничество“ после обращения 30-летней жительницы Таллинна, которая стала жертвой интернет-мошенников, однако смогла вернуть свои деньги, - сообщает портал RusErr.
Таллиннка получила от имени банка LHV сообщение, в котором была ссылка „для аннулирования незаконной сделки“. Женщину попросили ввести коды от Smart-ID, после чего со счета ее предприятия пропали 1500 евро.
Благодаря быстрой реакции и помощи банка деньги удалось вернуть.