Комары как убийцы российских солдат: постпред России при ООН сделал шокирующее заявление

Во время своего выступления, видео которого опубликовал НТВ , Небензя заявил, что Россия получила некие документы с описанием работы такого беспилотника:

„Беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров-переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний.

В пояснении прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего „заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника“.