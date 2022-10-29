Комары как убийцы российских солдат: постпред России при ООН сделал шокирующее заявление(3)
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал об американском беспилотнике, который может переносить комаров, зараженных опасными вирусами. Такое заявление он сделал на заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе России.
Во время своего выступления, видео которого опубликовал НТВ, Небензя заявил, что Россия получила некие документы с описанием работы такого беспилотника:
„Беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров-переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний.
В пояснении прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего „заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника“.
Отрывок видео с Youtube-канала „Все все понимают“:
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала обвинения России „чистой выдумкой без малейших доказательств“.