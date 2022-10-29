Сегодня днем состоится акция памяти жертв политических репрессий – „Возвращение имен“

„Возвращение имен“ — это гражданская акция памяти жертв политических репрессий, организуемая международным правозащитным и просветительским обществом „Мемориал“ уже более 10 лет. Каждому пришедшему предлагается прочитать имя и известные данные (либо из списка репрессированных подготовленного организаторами, либо из личных архивов), поставить свечу и возложить цветы.

Общество „Мемориал“ заявляет: „Вы можете выбрать любые имена, которые вам хотелось бы прочесть. Это могут быть имена родственников, важных для вас погибших людей, любые имена жертв террора“. Принять участие в акции могут все желающие, независимо от наличия или отсутствия репрессированных близких.

В этом году будет организована трансляция „Возвращения имен“ по всему миру, к которой организаторы акции в Таллинне также присоединятся для демонстрации солидарности в Эстонии.

„Возвращение имен“ имеет особое значение сегодня. В этом году российские власти опять пытаются запретить данную акцию, поэтому особенно важно ее провести в свободных демократических странах, где это безопасно.

Память о терроре, о его жертвах и о сопротивлении государственному насилию в наше время всё так же актуальна. Людей расстреливали тайно – необходимо делать память о них публичной.

„Имена должны звучать. Это наша память и скорбь по всем жертвам коммунистического режима. На акции мы также представим список из 300 эстонцев, репрессированных на территории Казахстана, который передадим Эстонскому институту исторической памяти“ - сказал организатор акции Артем Тюрин.

Официальная страница мероприятия на Facebook. Более подробной информацией организаторы акции Reforum Space делятся в телеграмме.