Эстоноземельцы экономят на автомобильных поездках, но не путешествиях в дальние страны(1)
Данные платежных карт Citadele по странам Балтии показывают, что в сентябре сократились расходы на развлечения, а также уменьшились платежи в отелях и гостевых домах. Сократились покупки на заправках и в их мобильных приложениях, а также прочие связанные с автомобилями расходы. В то же время данные о покупке авиабилетов показывают, что в августе количество покупок несколько снизилось, но в сентябре вновь увеличилось – это свидетельствует о том, что люди планируют осенние и зимние поездки.
Снизился объем покупок в различных сферах, связанных с проведением свободного времени, например, посещаемость развлекательных и культурных мероприятий в сентябре по сравнению с августом сократилась на 13%, а ночевки в отелях и гостевых домах – на 22%.
В июне было куплено наибольшее в этом году количество авиабилетов, что свидетельствует об активном планировании летних отпусков. В августе продажи авиабилетов снизились почти на 10% по сравнению с июлем, но в сентябре активность возобновилась, и объем покупок авиабилетов увеличился на 13%.
Количество еды вне дома сократилось быстрее, чем число заказов на дом: питание в ресторанах на месте сократилось на 8%, но общее использование ресторанных услуг в сентябре сократилось незначительно.
Объем продаж в розничных магазинах остался прежним, а в супермаркетах увеличился на 18%.
По сравнению с августом количество платежей за медицинские услуги также увеличилось на 14%.
„Данные по операциям с платежными картами достаточно хорошо отражают изменение покупательских привычек людей – сокращаются те расходы, которые можно сократить. Хорошо, что расходы на медицинские услуги не уменьшились. Это говорит о том, что клиенты не откладывают лечение, а ищут способы сэкономить в других местах, например, на машине и питании вне дома. Единственным исключением является покупка авиабилетов, что указывает на планирование зимних путешествий. Полностью отменять отпуск не стоит, и данные по аренде автомобилей показывают, что некоторые заменяют дальние поездки более близкими. Однако, если вы планируете путешествовать на большие расстояния, рекомендуем внимательно изучать найденные в Интернете или полученные по электронной почте предложения, которые кажутся слишком хорошими и выгодными, а также не забывать о страховании путешествий, которое защитит вас как в коротких, так и в дальних поездках“, - сказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.