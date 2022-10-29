Эстоноземельцы экономят на автомобильных поездках, но не путешествиях в дальние страны

В июне было куплено наибольшее в этом году количество авиабилетов, что свидетельствует об активном планировании летних отпусков. В августе продажи авиабилетов снизились почти на 10% по сравнению с июлем, но в сентябре активность возобновилась, и объем покупок авиабилетов увеличился на 13%.

„Данные по операциям с платежными картами достаточно хорошо отражают изменение покупательских привычек людей – сокращаются те расходы, которые можно сократить. Хорошо, что расходы на медицинские услуги не уменьшились. Это говорит о том, что клиенты не откладывают лечение, а ищут способы сэкономить в других местах, например, на машине и питании вне дома. Единственным исключением является покупка авиабилетов, что указывает на планирование зимних путешествий. Полностью отменять отпуск не стоит, и данные по аренде автомобилей показывают, что некоторые заменяют дальние поездки более близкими. Однако, если вы планируете путешествовать на большие расстояния, рекомендуем внимательно изучать найденные в Интернете или полученные по электронной почте предложения, которые кажутся слишком хорошими и выгодными, а также не забывать о страховании путешествий, которое защитит вас как в коротких, так и в дальних поездках“, - сказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.