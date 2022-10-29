Экс-спортивный директор „Левадии“ рассказал, как его вынудили покинуть клуб: с людьми себя так не ведут
Спортивный директор Тармо Кинк, покинувший „Левадию“ в начале октября, подробно рассказал о своем уходе в документальном сериале Coolbet „VÕIDU NIMEL: FCI LEVADIA“. Выяснилось, что главной причиной ухода Кинка стал инцидент, произошедший в раздевалке клуба после победы над „Нымме Калью“ (1:0) 2 октября. Об этом сообщает soccernet.ee.
После победы над „Нымме Калью“ (1:0) в раздевалку зашел президент клуба Виктор Левада, который выгнал Тармо Кинка из раздевалки. На вопрос, в каком тоне Левада попросил Кинка покинуть раздевалку клуба, Кинк ответил: „Много было сказано „вежливо“. После этого я сразу же позвонил Сергею Хохлову-Симсон (исполнительный директор и член правления таллиннской „Левадии“) и сказал, что ухожу и точно больше не буду продолжать работать в этом клубе. Виктор Левада попросил меня выйти из раздевалки, но уж точно не вежливо“.
„Обычно с людьми себя так не ведут. Я ушел сам, но меня по сути вынудили уйти. Я не хотел уходить, я бы с радостью остался с этой командой и сражался бы так долго, насколько это возможно, до тех пор пока мы бы не избавились от этих людей, которые просто не наши люди. Но в итоге избавились от меня!“ — сказал Кинк.
Недавние события в „Левадии“ он резюмировал следующим образом: „Получается, они за полтора года построили дом, где даже окна есть. И ничего не спрашивая, за месяц разнесли все кувалдой“.
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