ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне столкнулись трамвай и рейсовый автобус. Есть пострадавшие

Пресс-секретарь полиции сообщил Delfi: по предварительным данным, двигавшийся из Копли трамвай сошел с рельсов и врезался в боковую часть автобуса.

Медики скорой помощи осмотрели находившихся в автобусе и трамвае пассажиров, двое из них - мужчины 18 и 63 лет доставлены в больницу.