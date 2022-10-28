ЧП и криминал
28.10.2022, 21:14

ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне столкнулись трамвай и рейсовый автобус. Есть пострадавшие

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Место ДТП
Место ДТП
ФОТО: Erakogu

В пятницу вечером в таллиннском районе Каламая на переезде Сууртюки произошло столкновение трамвая и автобуса.

Пресс-секретарь полиции сообщил Delfi: по предварительным данным, двигавшийся из Копли трамвай сошел с рельсов и врезался в боковую часть автобуса.

Медики скорой помощи осмотрели находившихся в автобусе и трамвае пассажиров, двое из них - мужчины 18 и 63 лет доставлены в больницу.

Движение на месте аварии нарушено. Обстоятельства ДТП выясняются.

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