Китай - главная угроза, Россия - актуальная проблема: США опубликовали три стратегических документа

Главной угрозой безопасности США в Стратегии национальной обороны признается растущая военная и экономическая мощь Китая. Его называют „самым весомым и системным вызовом национальной безопасности США“.

Опасность со стороны КНР, как говорится в кратком изложении основных тезисов Стратегии на сайте Пентагона, заключается в „агрессивном стремлении Китая перестроить Индо-Тихоокеанский регион и международную систему в соответствии со своими интересами и авторитарными предпочтениями“.

„КНР стремится подорвать союзы и партнерские отношения США в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и использовать свои растущие возможности, в том числе свое экономическое влияние, а также военную мощь и присутствие НОАК, чтобы оказывать влияние на своих соседей и угрожать их интересам“, - говорится в тексте. Угроза в первую очередь касается Тайваня.

Основными стратегическими приоритетами министерства обороны США являются:

Защита территории США в условиях растущей мультидоменной (многосферной) угрозы, исходящей от КНР

Препятствование стратегическим нападениям на США, союзников и партнеров

Готовность к сдерживанию агрессии и, при необходимости, к одержанию победы - в первую очередь в противостоянии с КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, а затем с Россией в Европе

Создание устойчивых объединенных сил и оборонной экосистемы

Актуальная угроза

Россия в Стратегии представлена как одна из актуальных угроз, и главный аргумент - война, которую она начала в Украине.

„В дополнение к важности темы Китая и важности партнерств Стратегия обращает внимание на вызовы со стороны России, особенно учитывая вторжение в Украину, - наряду с угрозами, исходящими от Северной Кореи, Ирана и экстремистских организаций. Стратегия также включает такие вопросы, как пандемия и изменения климата“, - говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.